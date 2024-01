Bochum In der Rundsporthalle fallen die ersten Entscheidungen der Bochumer Hallenstadtmeisterschaft. Hier finden Sie alles zum Sparkassen Masters.

Aus 16 mach vier - das war die Rechnung für den Freitagabend in der Bochumer Rundsporthalle. Zunächst setzten sich die Favoriten Hordel und Wiemelhausen durch, der Titelverteidiger trifft am Samstag im Halbfinale auf Neuruhrort. Hordel auf CSV SF Linden. Landesligist FC Altenbochum dagegen ist raus. In diesem Artikel halten wir Sie ab Freitagnachmittag über alles auf dem Laufenden, hier finden Sie auch alle Ergebnisse.

Hallenstadtmeisterschaft Bochum: Alle Infos zum Turnier in der Rundsporthalle

Mit Rundumbande und WAZ-Livestream: das Finalturnier des Sparkassen Masters in der Rundsporthalle - alle Ergebnisse live:

Am Samstag spielen dann ab 11 Uhr die besten sechs A-Jugendmannschaften ihre Finalteilnehmer aus. Die WAZ zeigt an wieder alle Spiele aus der Rundsporthalle im Livestream. Der Zeitplan für den Finaltag:

A-Junioren (mit Gruppenphase):

(A) SV Phönix - JSG Harpen/Kornharpen/Bergen 0:5

(B) JSG Günnigfeld/Leithe - SC Weitmar 45 2:2

(A) Eintracht Grumme - SV Phönix 4:2

(B) BW Genclerbirligi - JSG Günnigfeld/Leithe 1:7

(A) Eintracht Grumme - JSG Harpen/Kornharpen/Bergen 6:1

(B) BW Genclerbirligi - SC Weitmar 45 0:5

Halbfinale 1: Eintracht Grumme - SC Weitmar 2:5

Halbfinale 2: JSG Günnigfeld/Leithe - JSG Harpen/Kornharpen/Bergen 1:0

Spiel um Platz 3 - 13.45 Uhr

Finale - 14.05 Uhr

Mehr zur A-Jugend: Mit BW Genclerbirligi feiert ein besonderer Klub seine Rundsporthallen-Premiere

Reservemannschaften:

Halbfinale 1: VfB Günnigfeld II - TuS Harpen II - 13.15 Uhr

Halbfinale 2: Concordia Wiemelhausen II - SV Phönix II - 13.30 Uhr

Spiel um Platz 3 - 15.50 Uhr

Finale - 16.10 Uhr

Mehr zu den Reserven:Phönix überrascht - alle Stimmen und Fotos zum Vorrundenturnier

Frauen:

Halbfinale 1: VfL Bochum - FC Bochum - 14.40 Uhr

Halbfinale 2: Union Bergen - TuS Harpen - 14.55 Uhr

Spiel um Platz 3 - 15.50 Uhr

Finale - 16.10 Uhr

Mehr zu den Fußballerinnen: Zwei Außenseiter oder der Titelverteidiger: Wer kann den VfL stoppen?

Erstmannschaften:

Halbfinale 1: DJK TuS Hordel - CSV SF Linden - 15.15 Uhr

Halbfinale 2: Concordia Wiemelhausen - FC Neuruhrort 15.30 Uhr

Spiel um Platz 3 - 17.40 Uhr

Finale - 18.10 Uhr

So lief die Gruppenphase am Freitagabend

Der Spielplan für Freitagabend, Gruppe A + B:

Die DJK TuS Hordel hat als erste Mannschaft das Halbfinale des Sparkassen Masters erreicht: Der Landesligist gewann die Gruppe A dank des besseren Torverhältnisses vor dem Ligakonkurrenten FC Altenbochum, dem im letzten Spiel ein 8:2 gegen Kaltehardt nicht reichte - Hordel hatte 11:0 gewonnen. Das direkte Duell endete 1:1. Undankbar war der dritte Platz für die DJK Wattenscheid, die sowohl Hordel als auch Altenbochum Probleme bereitete, aber jeweils knapp verlor.

Sieger der Gruppe B ist Concordia Wiemelhausen - der Titelverteidiger musste dazu aber ein echtes Gruppenfinale überstehen. Auch der TuS Harpen hatte seine beiden ersten Spiele gewonnen und dabei sogar ein besseres Torverältnis erzielt als Wiemelhausen. Concordia gewann das letzte Spiel mit 5:1, verwies Harpen auf Rang drei. Es war die erste Niederlage für den TuS, der inklusive der Vorrunde bis dahin jedes Spiel dieser Hallensaison gewonnen hatte.

Harpen hat Am Samstag allerdings bei Reserven, Frauen und A-Jugend drei weitere Mannschaften im Rennen. Ausrichter Ehrenfeld gewann das Duell der Kreisligisten um Platz drei gegen den SV Türkiyemspor, der mit seinem neuen Trainer Ferhat Demirci sieglos blieb. Concordia trifft auf den Sieger der Gruppe D, Hordel auf den Sieger der Gruppe C - das Finale zwischen den beiden ist also möglich.

(A) TuS Kaltehardt - DJK Wattenscheid 0:6

(B) Harpen - Teutonia Ehrenfeld 6:0

(A) DJK TuS Hordel - FC Altenbochum 1:1

(B) Türkiyemspor Bochum - C. Wiemelhausen 0:10

(A) Hordel - Kaltehardt 11:0

(B) Türkiyemspor - Harpen 1:9

(A) Altenbochum - DJK Wattenscheid 3:2

(B) Wiemelhausen - Ehrenfeld - 3:0

(A) DJK Wattenscheid - Hordel 2:4

(B) Ehrenfeld - Türkiyemspor 3:1

(A) Kaltehardt - Altenbochum 2:8 Uhr

(B) Harpen - Wiemelhausen 1:5

Eine aktuelle Fotogalerie aus der Halle finden Sie hier

Spielplan Gruppe C + D:

Der FC Neuruhrort ist Gruppensieger der Gruppe D - mit sieben Punkten und 9:6 Toren ist der FCN nach einigen packenden Partien weiter und trifft am Samstag auf Concordia Wiemelhausen.

Das Gruppenfinale der Gruppe C gewann der CSV Linden mit 5:1 gegen Langendreer 04, wobei das Spiel knapper war als das Ergebnis, Linden konterte und traf am Ende ins leere Tor.

(C) Langendreer 04 - Günnigfeld - 4:6

(D) Sus Wilhelmshöhe - Neuruhrort - 2:3

(C) Eintracht Grumme - CSV Linden - 2:4

(D) SV Phönix - SC Weitmar - 4:2

(C) Grumme - Langendreer 3:4

(D) Phönix - Wilhelmshöhe - 2:3

(C) CSV Linden - Günnigfeld - 2:2

(D) SC Weitmar - Neuruhrort - 3:3

(C) Günnigfeld - Grumme - 2:2

(D) Neuruhrort - Phönix - 3:1

(C) Langendreer - Linden - 1:5

(D) Wilhelmshöhe - Weitmar - 23.17 Uhr

Hallenstadtmeisterschaft Bochum: Die Gruppenauslosung für die Rundsporthalle

Gespielt wird in der Rundsporthalle natürlich wieder mit einer Rundumbande, diese wird von einer Firma aus Aschaffenburg geliehen. Ausrichter der beiden Turniertage ist die DJK Teutonia Ehrenfeld, unterstützt von Vorjahres-Ausrichter Adler Riemke.

Der Kreisvorsitzende Axel Zimmermann loste gemeinsam mit Pokalspielleiter Bernhard Adler und Anja Kenkmann von der Sparkasse die Gruppen aus. Dabei gab es am Montagabend einen besonderen Modus: Um zu verhindern, dass es zu viele Neuauflagen von Duellen in der Vorrunde gibt, wurden vier Lostöpfe gebildet: Die vier Teams aus Bochum Mitte kamen in einen Topf, die Teams aus den Bezirken Ost (3) und Nord (1) in einen zweiten Topf. Die vier Teams aus Süd/Südwest in den dritten und der vierte Topf bestand aus den drei Teams aus Wattenscheid und Ausrichter Teutonia Ehrenfeld. Das ergab die Auslosung:

Gruppe A: DJK TuS Hordel, TuS Kaltehardt, FC Altenbochum, DJK Wattenscheid

Gruppe B: SV Türkiyemspor, TuS Harpen, Concordia Wiemelhausen, Teutonia Ehrenfeld

Gruppe C: Eintracht Grumme, SV Langendreer 04, CSV SF Linden, VfB Günnigfeld

Gruppe D: SV Phönix, SuS Wilhelmshöhe, SC Weitmar 45, FC Neuruhrort

Hallenstadtmeisterschaft Bochum: Alles zu den Vorrundenturnieren

Bei den Reserven und Frauen ergaben sich die Halbfinalpaarungen aus den beiden Qualifikationsgruppen:

Halbfinals Reserve: Phönix II - Wiemelhausen II und Günnigfeld II - TuS Harpen II

Halbfinals Frauen: VfL Bochum - FC Bochum und Union Bergen - TuS Harpen

Die Auslosung der A-Junioren:

Gruppe A: Eintracht Grumme, SV Phönix, JSG Harpen/Kornharpen/Bergen

Gruppe B: BW Genclerbirligi, JSG Günnigfeld/Leithe, SC Weitmar 45

Hallenstadtmeisterschaft Bochum: Die Ergebnisse der Vorrunden-Turniere am 6. und 7. Januar

Folgende Teams haben sich für die Gruppenphase (Erstmannschaften, A-Junioren) bzw. die Finalspiele (Frauen, Reserve) in der Rundsporthalle am 12./13. Januar qualifziert:

Nord: 1. TuS Harpen - ausgeschieden: BW Grümerbaum, SpVgg Gerthe, BV Hiltrop, Union Bergen, Vorwärts Kornharpen

- ausgeschieden: BW Grümerbaum, SpVgg Gerthe, BV Hiltrop, Union Bergen, Vorwärts Kornharpen Mitte (Turnier 1): 1. DJK TuS Hordel, 2. SV Phönix - ausgeschieden: SV Vöde, SC Croatia, Germania Bo.-West, DJK Armina, BV Westfalia

- ausgeschieden: SV Vöde, SC Croatia, Germania Bo.-West, DJK Armina, BV Westfalia Mitte (Turnier 2): 1. SV Eintracht Grumme, 2. SV Türkiyemspor - ausgeschieden: DJK Adler Riemke, FC Bochum, Polizei SV Bochum, DJK Viktoria Bochum, SK Bochum 11

- ausgeschieden: DJK Adler Riemke, FC Bochum, Polizei SV Bochum, DJK Viktoria Bochum, SK Bochum 11 Süd/Südwest: 1. Concordia Wiemelhausen, 2. FC Altenbochum, 3. CSV SF Linden, 4. DJK Teutonia Ehrenfeld - ausgeschieden: RW Stiepel, AFC Bochum, SV Steinkuhl, SC Weitmar 45, Amac Spor Dahlhausen, BW Weitmar 09. Da Ehrenfeld als Ausrichter der Endrunde gesetzt ist, rückt der SC Weitmar 45 auf.

- ausgeschieden: RW Stiepel, AFC Bochum, SV Steinkuhl, SC Weitmar 45, Amac Spor Dahlhausen, BW Weitmar 09. Da Ehrenfeld als Ausrichter der Endrunde gesetzt ist, rückt der auf. Ost: 1. SuS Wilhelmshöhe, 2. SV Langendreer 04, 3. TuS Kaltehardt - ausgeschieden: VfB Langendreerholz, SC Werne 02, ESV LA-West, BV Langendreer 07, WSV Bochum, CFK Bochum

- ausgeschieden: VfB Langendreerholz, SC Werne 02, ESV LA-West, BV Langendreer 07, WSV Bochum, CFK Bochum West (Wattenscheid): 1. VfB Günnigfeld, 2. FC Neuruhrort, 3. DJK Wattenscheid - ausgeschieden: RW Leithe, FC Hasretspor, SW Wattenscheid, SV Höntrop, SW Eppendorf

- ausgeschieden: RW Leithe, FC Hasretspor, SW Wattenscheid, SV Höntrop, SW Eppendorf Reserveteams: VfB Günnigfeld II, Concordia Wiemelhausen II, SV Phönix II, TuS Harpen II

Frauen: VfL Bochum, TuS Harpen, Union Bergen, FC Bochum

A-Jugend: JSG Günnigfeld/Leithe, JSG Harpen/Kornharpen/Bergen, BW Genclerbirligi, SV Phönix, SC Weitmar, Eintracht Grumme

Hallenstadtmeisterschaft Bochum wieder mit Reserven: Diese Turniere werden gespielt

Die Endrunde des Sparkassen Masters in der Rundsporthalle steigt am Freitag und Samstag, 12. & 13. Januar - dort werden die Stadtmeistertitel der A-Junioren, Frauen, Reserve-Teams und Männer-Erstmannschaften ausgespielt. Im vergangenen Jahr gab es das Comeback nach Corona noch ohne die Reserve-Teams; dass die wieder einen Wettbewerb bekommen, war ein viel geäußerter Wunsch, der nun in Erfüllung geht. Der stellvertretende Kreisvorsitzende Jörg Kaminski sagt: „Es war uns wichtig, die Reserven wieder mit reinzuholen und ihnen die Bühne zu geben, das macht unseren Kreis ja auch aus.“

Nachdem es bis rund zwei Monate vor den Turnieren aber noch überhaupt keine Termine gab, gab es mehr Absagen als üblich. Die frei gewordenen Kapazitäten nutzte der Kreis, um ein Turnier für Dritt- und Viert-Mannschaften sowie je ein Ü32- und ein Ü40-Turnier zu veranstalten - so profitieren auch die Ausrichter, wenn ihre Turnierzeiten komplett ausgenutzt werden.

Die Reserven-Vorrunden wurden bereits im Dezember ausgespielt, in Gerthe steigt am Sonntag nun das Qualifikationsturnier für die Rundsporthalle. Folgende Mannschaften sind in der Zwischenrunde der Reserve-Teams mit dabei: SG Wattenscheid 09 II, SC Weitmar 45 II, DJK Adler Riemke II, TuS Harpen II, VfB Günnigfeld II, Concordia Wiemelhausen II, SV Phönix Bochum II, SV Langendreer 04 II, FC Neuruhrort II und CFK Bochum II.

Hallenfußball-Stadtmeisterschaft Bochum: Alle Termine ab der Vorrunde

Der VfB Günnigfeld jubelt hier im Finale der so genannten „Vorrunde Bochum-West“ - mit dem Erfolg über Neuruhrort sicherten die Günnigfelder im vergangenen Jahr den prestigeträchtigen Titel als inoffizieller Wattenscheider Hallenstadtmeister. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Noch im alten Jahr fanden die Vorrundenturniere der Reserve-Teams sowie das Turnier der dritten und vierten Mannschaften statt. Das liegt an der unglücklichen Terminierung: Da VfL Bochum und VfL Sparkassen Stars im Januar viele Heimspiele haben, war offen, ob die Hallenfußball-Endrunde überhaupt und in der Rundsporthalle stattfinden kann.

Am ersten Januar-Wochenende werden nun die meisten Vorrunden ausgespielt, am Freitag und Samstag, 12./13. Januar, die Endrunde - diesmal wird nicht am Sonntag gespielt, weil da der VfL Bochum ein Bundesliga-Heimspiel hat. Hier sind die Termine im Überblick:

Sa., 16. Dezember (10 Uhr): Reserve-Vorrunde Süd-Südwest (SZ Westenfeld)

Sa., 16. Dezember (12 Uhr): Reserve-Vorrunde Ost (Maria-S.M.-Halle)

Sa., 16. Dezember (14.30 Uhr): Dritte und vierte Mannschaften (SZ Westenfeld)

So., 17. Dezember (11 Uhr): Reserve-Vorrunde Wattenscheid (Maria-S.-M.-Halle)

So., 17. Dezember (11 Uhr): Reserve-Vorrunde Mitte-Nord (SZ Westenfeld)

Sa., 6. Januar (11 Uhr): A-Jugend-Vorrunde I + II (Lohring, Maria-S.-M.-Halle)

Sa., 6. Januar (11 Uhr): Erstmannschaften-Vorrunde Nord (Böll-Halle)

Sa., 6. Januar (13 Uhr): Erstmannschaften-Vorrunde Ost (Lohring)

Sa., 6. Januar (10 Uhr): Ü40-Turnier (SZ Gerthe, Heinrichstraße)

Sa., 6. Januar (14.30 Uhr): Ü32-Turnier (SZ Gerthe, Heinrichstraße)

Sa., 6. Januar (15 Uhr): Erstmannschaften-Vorrunde Wattenscheid (Maria-S.-M.-Halle)

Sa., 6. Januar (15.45 Uhr): Erstmannschaften-Vorrunde Mitte I (Böll-Halle)

So., 7. Januar (10 Uhr): A-Jugend-Vorrunde III (Böll-Halle)

So., 7. Januar (10 Uhr): Frauen-Vorrunde (Maria-S.-M.-Halle)

So., 7. Januar (11 Uhr): Erstmannschaften-Vorrunde Süd-Südwest (Lohring)

So., 7. Januar (12 Uhr): Reserve-Zwischenrunde (SZ Gerthe, Heinrichstraße)

So., 7. Januar (14 Uhr): Erstmannschaften-Vorrunde Mitte II (Böll-Halle)

Fr., 12. Januar (ab 17 Uhr): Erstmannschaften-Endrunde (Rundsporthalle)

Sa., 13. Januar (11 Uhr): Finals (Rundsporthalle)

Das sind die neuen Regeln in diesem Jahr

Einige Regeln haben sich geändert, allzu gravierend dürfte es nicht sein. So können Spieler direkt aus einem Anstoß ein Tor erzielen. Die Regel bei Abstößen wurde geändert: Der Ball muss den Torraum verlassen, damit er im Spiel ist. Beim Strafstoßschießen wurde die Zahl der Schützen auf fünf erhöht, deren Reihenfolge in einer Verlängerung des Ausschießens auch gleich bleiben würde.

Ein Streitpunkt in den vergangenen Jahren waren immer wieder Tore mit der Schlusssirene - bislang war die Regel ähnlich wie beim Basketball, dass ein Tor zählt, solange der Spieler oder die Spielerin vor der Sirene schießt, auch wenn der Ball erst nach der Sirene einschlägt. Das ist nun anders: Solche Tore zählen nicht mehr, mit der Schlusssirene ist das Spiel vorbei.

Übrigens, das ist nicht neu, aber wichtig: Sperren aus der Meisterschaft, die noch nicht abgesessen sind, sind für die Hallensaison irrelevant. Auf der anderen Seite wirken sich aber Rote Karten aus der Halle durchaus auf Freundschaftsspiele und je nach Zeitraum der Sperre auch auf die Meisterschaft aus.

1000 Euro für die besten Teams: So hoch sind die Prämien

Dem Fußballkreis ist wie auch beim Moritz-Fiege-Cup wichtig, dass die Prämien bei Frauen und Männern gleich hoch sind: 1000 Euro bekommt jeweils der Stadtmeister, die Plätze danach gewinnen 500, 300 und 200 Euro.

Bei A-Junioren und Reserven ist die Staffelung so: 500 für den Stadtmeister, dann 250, 150 und 100 Euro für die nächsten Plätze. Auch die beiden A-Jugendteams, die am Samstagmorgen in der Rundsporthalle ausscheiden (Platz 5 & 6) werden mit 100 Euro belohnt.

Wer spielt mit, wer sagt ab - wer sind die Favoriten?

Insgesamt 147 Mannschaften hat der Fußballkreis auf der Liste, nachdem auch die Turniere für Dritte und Vierte Mannschaften und Alte Herren ins Programm aufgenommen worden. Gerade bei den Reservemannschaften spielen nicht alle mit, „mit etwas Vorlauf hätten wir sicher eine Quote von 96 Prozent gehabt“, ist sich Jörg Kaminski sicher - Bochums Fußballerinnen und Fußballer sind heiß auf die Halle.

Einige Absagen gab es von unterklassigen Mannschaften, aus der Kreisliga A haben die Sportfreunde Westenfeld abgesagt. Nicht dabei ist auch ein großes Zugpferd mit der SG Wattenscheid 09: Bochums höchstklassiger Amateurfußballklub nimmt nur mit der zweiten Mannschaft teil, die erste Mannschaft des ehemaligen Bundesligisten bereitet sich auf den Oberliga-Abstiegskampf vor. Als Favorit und klassenhöchster Verein geht damit Titelverteidiger Concordia Wiemelhausen ins Rennen. Bei den Frauen ist natürlich der VfL Bochum Favorit, der allerdings im vergangenen Jahr im Finale von Union Bergen besiegt wurde.

