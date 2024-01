Hallenstadtmeisterschaft Bochum: Die schönsten Tore im Video

Lindens Felix Sonntag zieht als Torwart ab - gleich mehrere Keeper sorgten am ersten Abend der Bochumer Hallenstadtmeisterschaft mit eigenen Treffern für Highlights.

Bochum Sechzehn Teams sorgten am Freitagabend für 152 Tore in der Rundsporthalle - wir haben unsere Favoriten in einem Highlight-Video zusammengestellt.

Es war ein echtes Endspiel in der Gruppe C der Bochumer Hallen-Endrunde: Ein Sieg im direkten Duell hätte für Langendreer 04 und CSV Linden jeweils den Gruppensieg bedeutet, aber ein Unentschieden das Aus für beide. Beim Stand von 0:1 sah Langendreers Torwart, dass das gegnerische Tor leer war. Er zielte mit seinem Abschlag direkt aufs Tor - der Ball tippte einmal auf, über einen Verteidiger in den Winkel - 1:1, großer Jubel.

Am Ende gewann Linden 5:1 und zog ins Halbfinale ein - das Torwarttor von Christian Sachse bleibt aber in Erinnerung, als eines von mehreren Torwarttoren. Hier haben wir die schönsten Tore von Freitagabend für Sie in einem Video zusammengefasst, ausgewählt und kommentiert von Marcel Teubrig.

Hallenstadtmeisterschaft Bochum: Die besten Tore vom Freitagabend

