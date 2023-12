Hallenmasters: Günnigfeld II will „geniale Hinrunde“ krönen

VfB-Günnigfeld-II, die Mannschaft von Trainer Marco Ostermann (m.), tritt in der Vorrunde der Sparkassen-Masters an. Er selbst ist allerdings kein Fan vom Hallenfußball. (Archivbild)

Bochum Die Bochumer Reserve-Teams starten in die Sparkassen-Masters-Vorrunde. Der Günnigfeld-II-Trainer verrät, warum er kein Hallenfußball-Fan ist.

Erstmals seit knapp vier Jahren dürfen auch die Reserve-Teams der Bochumer Amateurklubs bei den Sparkassen-Masters-Bochum mitmachen. Samstag und Sonntag (16. und 17. Dezember) finden fünf Vorrunden statt. Am Ende kommen insgesamt zehn Teams weiter, die am 7.1.2024 darum kämpfen, die Finals zu erreichen. Lediglich vier Reserve-Teams werden bei der Finalrunde in der Rundsporthalle (12. und 13. Januar) dabei sein.

VfB Günnigfeld II: Aufsteiger will Hallenstadtmeisterschaften aufmischen

Der VfB Günnigfeld II ist eine der Reserve-Mannschaften. Der Aufsteiger spielte eine furiose Hinrunde in der Kreisliga A1 und will nun auch die Hallenmasters aufmischen. „Die Mannschaft ist schon heiß und geht heute extra nochmal in die Soccer-Halle, um sich auf das Turnier vorzubereiten. Wir sind auf dem Papier zurzeit die stärkste Mannschaft, also ist es unser Anspruch, am Sonntag erster zu werden“, sagt Trainer Marco Ostermann selbstbewusst.

Ostermann selbst ist kein Fan des Hallenfußballs: „Ich habe immer Angst, dass sich einer verletzt, aber es wäre ein toller Abschluss unserer genialen Hinrunde, wenn wir möglichst weit kommen und das Ding am Ende vielleicht sogar gewinnen.“ Die Günnigfelder stehen nach der Hinrunde in der Kreisliga A1 auf dem zweiten Platz, nur einen Punkt hinter Bezirksliga-Absteiger und Spitzenreiter SV Phönix Bochum – und das als Aufsteiger.

Hallenmasters 2023 in Bochum: Günnigfeld-Trainer Ostermann fehlt in der Vorrunde

Großen Anteil an der geglückten Hinrunde haben die Pancke-Brüder Maurice, Marvin und Marlon. Alle Drei werden auch am Sonntag in der Halle spielen. Auch mit dabei ist Kapitän Fabian Schulz. Ostermann wird am Sonntag nicht an der Seitenlinie stehen und von seinem Co-Trainer Michael Schulz vertreten.

Für die Günnigfelder startet die diesjährige Hallen-Saison am Sonntag, dem 17. Dezember, um 11.15 Uhr gegen SW Eppendorf II. Danach muss der VfB noch gegen Hasretspor II, Westenfeld II und Wattenscheid 09 II ran. Wenn sie die Zwischen- und Endrunde erreichen, könnten sie auf den SV Höntrop II, Neuruhrort II, DJK Wattenscheid II, SW Wattenscheid 08 II und RW Leithe II treffen.

