Halle Bochum: Polizei-Einsatz nach Fan-Auseinandersetzung

Bei den Hallenstadtmeisterschaften in Bochum kam es zu einem Polizei-Einsatz. (Symbolbild)

Bochum Bei den Hallenstadtmeisterschaften in Bochum kam es zu einem Streit unter Fans. Dabei wurde ein 46-Jähriger leicht verletzt. Das ist passiert.

Bei den Hallenstadtmeisterschaften in Bochum wurde ein 46 Jahre alter Bochumer am Freitagabend (12. Januar) leicht verletzt. Nach einem Streit zwischen Fans kam es zwischen dem Verletzten und einem 29-Jährigen, ebenfalls ein Bochumer, zu einer körperlichen Auseinandersetzung, teilt die Polizei Bochum auf Anfrage dieser Redaktion mit. Dabei wurde der 46-Jährige leicht verletzt und erlitt eine Schwellung am Auge.

Als die Polizei eintraf, war der 29-Jährige bereits weg. Die Personalien konnte die Polizei aber sicherstellen. Gegen den 29-Jährigen Bochumer laufen Ermittlungen.

Der Einsatz war nach Polizeiangaben gegen 23 Uhr nach dem Spiel des TuS Kaltehardt und des SV Langendreer 04. Die Mannschaften trennten sich mit einem 2:2 in der Bochumer Rundsporthalle, danach kam es zu der Auseinandersetzung zwischen den Fans.

Insgesamt blickt der Fußballkreis Bochum auf

