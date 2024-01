Der SV Steinkuhl sorgte mit seinen Trikots auf jeden Fall für einen Farbtupfer, hier gegen den TuS Querenburg - scheiterte aber an den großen Favoriten in der Vorrunde der Bochumer Hallenstadtmeisterschaft. Alle Fotos, u.a. mit Wiemelhausen, Altenbochum, Linden und AFC Bochum finden Sie in der Fotogalerie unten im Artikel.