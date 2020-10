Concordia Wiemelhausen – FC Brünninghausen 2:2 (1:0). In der vergangenen Woche gab es für Wiemelhausen beim 3:3 gegen Hassel durch den Ausgleich in letzter Sekunde eine gefühlte Niederlage. Diesmal lief es anders herum: In der letzten Minute gelang Dennis Gumpert gegen den FC Brünninghausen das 2:2. Kurz danach fand sich der 25-Jährige unter einer großen Jubeltraube wieder.

„Die Freude war groß, auch ich bin über den Platz gesprintet wie schon lange nicht mehr. Es war schön, es diesmal so herum zu erleben“, sagte der Sportliche Leiter Uwe Gottschling: „Wir haben gegen einen bärenstarken Gegner immer an unsere Chance geglaubt und uns den Ausgleich auch mehr als verdient. Zum Glück hat sich die Mannschaft diesmal belohnt.“

Brünninghausen reist als Favorit an

Brünninghausen kam als Favorit an die Glücksburger Straße und trat auch dementsprechend auf. Von Beginn an bauten die Gäste Druck auf. Doch die Concordia hielt dagegen, ging durch eine Bogenlampe von Xhino Kadiu in Führung und hätte danach durchaus noch nachlegen können. Auf der anderen Seite hielt Torhüter Thorben Schmidt Wiemelhausen im Spiel.

Nach dem Seitenwechsel wurde Schmidt mit einigen Glanzparaden zum entscheidenden Mann. Zweimal konnte aber auch er nichts machen, in der 79. Minute fiel das 1:2 per Elfmeter nach einem Handspiel von Kai Strohmann. Danach warf die Concordia alles nach vorne. Fast hätte Schmidt nach einer Ecke für den Ausgleich selbst gesorgt, am Ende war es Gumpert, der mit Brachialgewalt den Ball zum 2:2 in den Winkel drosch. Der Rest war nur noch Jubel.

Tore: 1:0 Kadiu (10.), 1:1 (57.), 1:2 (Elfmeter, 79.), 2:2 Gumpert (90.)

Wiemelhausen: T. Schmidt – Neumann, Stahmer, Strohmann, Leone – Merhi, Aksu (85. Conde) – Gumpert (75. Costanzino), Adamczok, Schwindt (73. Amediek) – Kadiu