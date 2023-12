Günnigfeld II gewinnt Hallenmasters-Vorrunde – und will mehr 

Bochum Die Hallensaison geht wieder los. Der VfB Günnigfeld II marschiert durch die Vorrunde. Die Pancke-Brüder haben als Leistungsträger große Ziele.

Nachdem der VfB Günnigfeld II eine furiose Hinrunde in der die Kreisliga A1 spielte, will das Team jetzt die Hallenstadtmeisterschaften in Bochum aufmischen. Die Günnigfelder waren eine der Mannschaften in der Vorrunde der Reserve-Teams am vergangenen Sonntag (17. November) in der Maria-Sibylla-Merian-Halle. Ihr Ziel verloren sie dort nicht aus den Augen.

Mit sieben Siegen aus sieben Spielen gewann der VfB die Vorrunde der Wattenscheider Reserve-Teams als einziger A-Ligist souverän. Das Team von Trainer Marco Ostermann, der von Co-Trainer Michael Schulz vertreten wurde, beendete das Turnier mit 35:7 Toren – 24 Tore davon schossen die Pancke-Brüder. Nun wollen sie in die Endrunde in der Rundsporthalle am 13. Januar. Davor muss der VfB aber noch die Zwischenrunde überstehen, für die sich zehn zweite Mannschaften am vergangenen Wochenende qualifizierten. Unter anderem sind der TuS Harpen, SC Weitmar 45 und Concordia Wiemelhausen mit dabei.

VfB Günnigfeld II: „Mit der Truppe können wir das Ding in der Rundsporthalle holen“

„Ist ein geiles Gefühl gerade unmittelbar nach dem Abpfiff, aber heute war es nur ein kleiner Schritt. Jetzt kommen noch zwei weitere und dann feiern wir“, so Maurice Pancke nach dem Sieg im Finale selbstbewusst. „Ich denke, mit der Truppe, die wir haben, können wir das Ding in der Rundsporthalle holen.“ Auch der älteste Bruder Maurice ist Hallenfußball-Fan: „Weil es schön schnell ist, es gibt viele Möglichkeiten und geht hin und her. Es ist immer Action und kein Ball-Rumgeschiebe.“

Die drei Brüder spielen ihre erste gemeinsame Hallensaison. „Halle macht einfach immer Bock. Dass wir jetzt zu dritt teilnehmen, ist schon ein geiles Feeling – der Ball läuft, das macht Spaß. Wir haben 100 Prozent Bock und wollen das Turnier in der Rundsporthalle gewinnen“, schwärmt Marlon Pancke, der jüngste Bruder. Sein älterer Bruder Maurice sagt: „Wir haben diese Saison dadurch, dass wir alle Drei dabei sind, natürlich richtig viel Bock. Es ist einfach nochmal was ganz anderes, weil viel weniger Spieler auf dem Platz stehen. Dadurch harmonieren wir noch besser – das ist schon echt geil.“

Schwerer Schlag für den VfB Günnigfeld II: Ein Spieler verletzte sich

Es war allerdings nicht alles rosig für den VfB. Die Nummer eins Luca Warmbier verletzte sich und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Diagnose steht noch aus, aber den Auftakt in die Kreisliga A1 im kommenden Jahr wird er voraussichtlich verpassen. Die Sorgen von Günnigfelds Trainer Marco Ostermann haben sich damit bestätigt. Im Vorfeld sagte er: „Ich habe beim Hallenfußball immer Angst, dass sich jemand verletzt.“

Es war eine Neuerung bei den Hallenmeisterschaften. Nach fast fünf Jahren Abstinenz dürfen die Bochumer Reserve-Teams in diesem Jahr wieder in der Halle bei den Sparkassen-Masters mitmachen. Zweite, dritte und vierte Mannschaften nahmen vergangenes Wochenende (16. Und 17. Dezember) an der Vorrunde teil. Nur die zweiten Teams haben allerdings die Möglichkeit, am 13. Januar bei den Finals in der Rundsporthalle dabei zu sein.

