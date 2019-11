Großer Endspieltag um den Kreispokal der Fußball-Junioren

Bochum. In Wiemelhausen geht es am Samstag fünf Mal um den Fußball-Kreispokal: von der D- Jugend bis zur A-Jugend und bei den B-Juniorionen.

Die Westfalenliga pausiert am Wochenende, auf der Anlage von Concordia Wiemelhausen an der Glücksburger Straße ist am Samstag trotzdem jede Menge los: Bei den Endspielen des Jugend-Fußball-Kreispokals werden die besten Nachwuchsteams Bochums gesucht. Von der A- bis zur D-Jugend steigen insgesamt fünf Finals um den Sparkassen-Pokal.