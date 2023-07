Granulat verklumpt: Bochumer Sportplatz vorerst gesperrt

Bochum. Ungewissheit bei Concordia Wiemelhausen – der Kunstrasen ist unbespielbar. Die Stadt sucht nach einer Lösung. Das Problem ist nicht ganz neu.

Der Bochumer Fußballverein SV Concordia Wiemelhausen kann den Kunstrasenplatz an der Glücksburger Straße aktuell nicht nutzen – wie es mit der gesperrten Anlage weitergeht, ist noch nicht klar. Am Mittwochabend musste die erste Concordia-Mannschaft mit ihrem Testspielgegner FC Kray kurzfristig das Heimrecht tauschen. Der Grund: Das Granulat, mit dem der Kunstrasen verfüllt ist, hat sich verklumpt. Der Platz ist unbespielbar, die Anlage wurde durch die Stadt gesperrt. Die zuständige Stadt Bochum hat nach eigener Aussage bereits Kontakt mit dem Hersteller aufgenommen. Unbekannt ist die Problematik dort nicht.

+++ Berichte, Interviews, Hintergründe: Unsere VfL-Reporter berichten täglich. Bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter zum VfL Bochum +++

Zuletzt wurden etwa die Stadtmeisterschaften in Witten vom Kunstrasen auf den Naturrasenplatz des TuS Stockum verlegt, da dort Granulat verklumpt war. Es ist allerdings noch nicht komplett geklärt, wie es dazu kommt – normalerweise entstehen die klumpen unter große Hitze-Einwirkung – die gab es zwar in den vergangenen Wochen, aber nicht konkret in den vergangenen Tagen.

Stadt Bochum sucht nach einer Lösung für das verklumpte Granulat

Carsten Droll, Trainer von Concordia Wiemelhausen. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Eine mögliche für das Problem Lösung ist, den Füllstoff des Kunstrasenplatzes auszutauschen: Das Granulat würde dann durch Quarzsand ersetzt. Dieser wird auch bei allen neuen Kunstrasenbelägen verwendet, die Granulatfüllung von Kunstrasen wird nämlich für Umweltverschmutzung verantwortlich gemacht.

Die Stadt will nun schnell die nächsten Schritte prüfen. Carsten Droll, Trainer der ersten Concordia-Mannschaft ist auf der Suche nach einem Ausweichplatz für den nächsten Test: Am Sonntag gegen den TuS Hiltrup. „Das macht die Vorbereitung sicherlich nicht einfacher“, so der Coach. Die Verantwortlichen des Klubs hoffen aber noch auf eine schnelle Lösung, dass der Concordia-Platz möglichst schnell wieder für den Trainings- und Spielbetrieb freigegeben wird.

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum