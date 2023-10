Der SV Türkiyemspor auf seinem Rasenplatz – das war am 1. Oktober gegen den VfB Günnigfeld II. Aktuell ist der Platz gesperrt.

Fußball Kreisliga Bochum: Plätze gesperrt - zwei Spiele in der Kreisliga A1 abgesagt

Bochum. Zwei von acht Partien in der Bochumer Kreisliga A1 abgesagt – bei Grümerbaum ist Land unter. Zwei andere Spiele zeigen wir im Livestream.

Auch wenn am Samstagnachmittag die Sonne über Bochum und Wattenscheid strahlt: Der Herbst ist da, und mit ihm die ersten Spielabsagen. Zwei Spiele der Bochumer Kreisliga A1 sind abgesetzt: Die beiden Spiele SV Türkiyemspor gegen SW Eppendorf und BW Grümerbaum gegen RW Stiepel können nicht stattfinden, da die Plätze gesperrt sind.

Damit bleiben sechs Spiele am Sonntag, zwei um 13 und vier um 15 Uhr – besonders im Fokus steht das Topspiel zwischen Spitzenreiter SV Phönix und dem BV Hiltrop. Es ist eins von zwei Spielen, die die WAZ am Sonntag im Livestream mit Kommentator überträgt. Auch das Wattenscheider Duell zwischen Höntrop und Leithe zeigen wir live, bei um 15 Uhr – Video-Highlights und Interviews finden Sie am Montag auf waz.de/kreisliga-bo.

Grümerbaum, Eppendorf, Türkiyemspor und Stiepel dagegen sind zum Zuschauen verdammt: „Der Rasen ist gesperrt und die Tenne gleicht einem See“, fasst Blau-Weiß Grümerbaum die Platzsituation auf seinem Instagram-Account zusammen. Das Heimspiel der ersten Mannschaft gegen RW Stiepel ist deshalb abgesagt, ebenso die Partie der zweiten Mannschaft gegen DJK Arminia.

Türkiyemspor konnte laut Trainer Murat Yusufoglu bereits seit einigen Tagen nicht trainieren, Grund dafür seien Arbeiten an der Platzanlage an der Gahlenschen Straße, auf der auch der FC Bochum 10/21 zu Hause ist. Die Stadt Bochum plant, hier 2024 einen neuen Kunstrasenplatz zu bauen.

Auf einem Platz, der in vergangenen Jahren mit Sicherheit zu den Absage-Kandidaten gehört hätte, wird allerdings gespielt: Landesligist Schwarz-Weiß Wattenscheid 08 weiht am Sonntag nach langem Warten endlich seinen neuen Kunstrasen ein. Alle Infos dazu lesen Sie hier

