Gesucht: Die Gesichter des jungen Ehrenamtes 2019

Bochum. Sie sind jung und aktiv: Ehrenamtliche, die sich für ihren Sportverein engagieren. Am Donnerstag werden vier von ihnen besonders ausgezeichnet.

Sie weiß, was sie erwartet. Sie freut sich darauf. „Da lernt man viele Leute kennen und kann mit ihnen quatschen, die genauso bekloppt sind“, sagt Anna Eckert und lacht. Bekloppt wie sie, im besten Sinne: Junge Ehrenamtliche, die sich für andere engagieren in ihrer Freizeit. Anna Eckert, die 26-Jährige von der VfL Bochum Turn- und Sportgemeinschaft, und 13 weitere junge Engagierte aus verschiedenen Vereinen, verschiedenen Sportarten treffen sich am Donnerstag zu „ihrer“ Gala.