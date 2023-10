Gerthe lebt: Die Highlights vom 4:3-Sieg gegen Westenfeld

Erzielte in der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer für die SpVgg Gerthe: Feryat Sezgin (grünes Trikot), hier im Spiel gegen den TuS Harpen II.

Bochum. Schlusslicht Gerthe gewinnt ausgerechnet gegen Phönix-Bezwinger Westenfeld. Hier sehen Sie kostenlos die Highlights des Last-Minute-Siegs.

Erst den Spitzenreiter geschlagen, dann gegen den Tabellenletzten verloren: Die Sportfreunde Westenfeld kassierten am Sonntag in der Bochumer Kreisliga A1 einen empfindlichen Rückschlag. Sie verloren bei Schlusslicht SpVgg Gerthe mit 3:4, das entscheidende Tor erzielte Gerthes Feryat Sezgin in der Nachspielzeit. Die SpVgg sendete damit ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Hier sehen Sie die Highlights der Partie.

+++ Neu: jeden Sonntag streamen wir Bochumer Kreisliga-Spiele live – alle Infos dazu lesen Sie hier +++

Spvgg Gerthe gegen SF Westenfeld - die Video-Highlights

In Zusammenarbeit mit Ruhrpott Football zeigen wir hier die Highlights der Partie Gerthe gegen Westenfeld. Ggf. müssen Sie auf „Externe Inhalte aktivieren“ klicken.

SpVgg Gerthe gegen SF Westenfeld - die Highlights

