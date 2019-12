Germania Bochum schlägt Phönix II deutlich mit 5:1

Die Reserve des SV Phönix kommt weiter nicht zur Ruhe. Gegen Germania Bochum setzte es für das Team von Trainer Daniel Kaminski die bereits neunte Saisonniederlage. Nach dem starken Sieg gegen Spitzenreiter Bergen in der Vorwoche mussten die Phönixer damit einen erneuten Rückschlag hinnehmen. „Wir könnten in der Tabelle viel weiter oben stehen, wenn wir nicht so viele unnötige Niederlagen kassieren würden. Die heutige zähle ich dazu“, ärgerte sich Kaminski, der die Einstellung seiner Elf gegen den Tabellenvorletzten bemängelte.

Germania belohnt sich für starke Hälfte

Der SV Germania Bochum, der laut Trainer Holger Tessmann erstmals in dieser Saison in Bestbesetzung angetreten war, startete engagiert und erarbeitete sich schnell erste Chancen. Gray Uzoma Emmanuel scheiterte zunächst knapp am Torwart, der kurz darauf Germanias Angreifer Derick Roos anschoss. Von dessen Rücken prallte der Ball ab und rollte nur Zentimeter am Kasten der Hausherren vorbei (6.).

Eine Szene, die sinnbildlich für die Anfangsphase der Partie war. Germania war besser im Spiel und den Phönixern in den Zweikämpfen meist einen Schritt voraus. Folgerichtig fiel in der 16. Minute das 1:0 für die Gäste. Phönix leistete sich einen fatalen Fehlpass im Spielaufbau, Germania konterte schnell und vollendete ungefährdet zur verdienten Führung.

Zyla vollendet zum 2:0 für die Gäste

Die Gäste hielten an ihrer Spielweise fest und drängten auf den zweiten Treffer. Die Hausherren hatten sichtlich Mühe ins Spiel zu finden und luden Germania immer wieder zu Kontern ein, die diese zu nutzen wussten. So auch in der 27. Minute, als Oliver Zyla nach einem Doppelpass mit Emmanuel sehenswert zum 2:0 vollendete.

Bei den Hausherren machte sich mehr und mehr Unzufriedenheit breit. Trainer Kaminski reagierte und brachte Tim Peronne für den unglücklich agierenden Sören Becker. An der Überlegenheit der Gäste änderte der Wechsel jedoch nichts, Chancen erarbeiteten sich weiterhin nur die Germanen, die noch vor der Pause auf 3:0 erhöhten (43.).

Viele Unterbrechungen nach dem Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie dann zäh. Spielfluss kam nur noch selten zustande, die Unterbrechungen häuften sich. Marvin Huß sah nach anhaltenden Diskussionen mit dem Schiedsrichter die gelb-rote Karte. Die Überzahl tat dem Spiel der Gäste jedoch nicht gut. Die bis dahin überlegenen Germanen offenbarten jetzt vermehrt Unsicherheiten, zu mehr als einem Ehrentreffer reichte es für Phönix aber nicht mehr. In der Nachspielzeit sorgte Germanias Emmanuel mit seinem zweiten Treffer für den 5:1-Endstand aus Sicht der Gäste.

„Das war unsere beste Saisonleistung“, freute sich Tessmann, der auf eine Signalwirkung für seine Mannschaft hofft: „Man hat heute gesehen, was in der Mannschaft steckt und ich hoffe, dass es eine Art Befreiungsschlag für uns war.“

Tore: 0:1/1:5 Emmanuel (16./90+5), 0:2/0:3 Zyla (27./43.), 0:4 Avdija (55.), 1:4 Janke (65.)