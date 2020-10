Gegner Netphen sagt ab: Teutonia Riemke muss pausieren

Bochum. Der Handballverband Westfalen gibt vorerst weiter grünes Licht für den Spielbetrieb. Frauen-Oberligist Teutonia Riemke spielt trotzdem nicht.

Eigentlich hätte an diesem Wochenende das dritte Saisonspiel der Oberliga-Handballerinnen des SV Teutonia Riemke angestanden. Das Hygienekonzept für den Spielbetrieb in der heimischen Halle hatten die Riemker Verantwortlichen entsprechend der Verordnungen für Risikogebiete noch in dieser Woche angepasst, 100 Zuschauer wären zugelassen gewesen. Am Donnerstagnachmittag erreichte sie allerdings die Nachricht, dass der Gegner TVE Netphen das Spiel abgesagt und verlegt hat. Die Siegerländerinnen, die zuletzt erst eine zweiwöchige Quarantäne über sich ergehen lassen mussten, möchten sich nicht unmittelbar danach durch ein Spiel im Risikogebiet Bochum einer potenziellen Infektionsgefahr aussetzen.

Dass kurzfristige Spielabsagen und Verlegungen möglich sind, galt bereits an den ersten beiden Spieltagen. Der Handballverband Westfalen hat am Mittwochabend in einem neuen Statement zum Umgang mit der Pandemie erneut auf diese Möglichkeit verwiesen. „Unter Abwägung aller Punkte hat der HV Westfalen entschieden, an der bisherigen Praxis der ersten Spieltag festzuhalten: die Spiele werden wie geplant ausgetragen“, heißt es in der Meldung des Verbandes, der den Spielbetrieb aufrecht erhalten will.

Handballverband Westfalen: Verlegungen wegen der Coronakrise sind möglich

Selbstverständlich können Begegnungen aber wegen Coronafällen oder Reisen in Risikogebiete unbürokratisch verlegt werden. „Sofern es sich um Spiele in einem sog: „Risikogebiet“ bzw. gegen Mannschaften aus einem sog. Risikogebiet“ handelt, ist eine Verlegung möglich. Sofern es in einer Mannschaft bzw. im engen Umfeld entsprechende positive Coronafälle gibt, kann das Spiel ebenfalls verlegt werden“, erklärt der Verband. Von einer Unterbrechung der Saison sehen die Verantwortlichen aber vorerst ab.

Handballkreis Industrie entscheidet über eine Verschiebung des Saisonstarts

Im Handballkreis Industrie ist man unterdessen anderer Meinung, die Tendenz geht zur Saisonverlegung in den ihm obliegenden unteren Spielklassen (Kreisliga abwärts). Und: Wird der Spielbetrieb auf Kreisebene ausgesetzt, will der Kreisvorstand auch vorschlagen, die gemeinsamen Bezirksligen und den Spielbetrieb auf westfälischer Verbandsebene zu stoppen.

Am vergangenen Wochenende involvierte der Handballkreis Industrie seine Vereine hierzu mittels einer Umfrage. Soll die Saison verschoben beziehungsweise ausgesetzt werden oder wie geplant starten?, lautete die Frage. Das Resultat fiel eindeutig aus. 37 Vereine gaben bis Mittwochmittag ihre Stimme ab, 32 von ihnen plädierten dafür, nicht den Wettkampf aufzunehmen, nur fünf Vereine wünschen sich einen Saisonstart wie geplant. Am Donnerstagabend soll es eine Entscheidung geben.