Gegen Wattenscheid 09: Alle Testspiele von Wiemelhausen

Bochum. Attraktive Gegner hat Fußball-Westfalenligist Concordia Wiemelhausen in der Vorbereitung. Es geht auch gegen die SG Wattenscheid 09.

Fußball-Westfalenligist Concordia Wiemelhausen hat bereits sein komplettes Vorbereitungsprogramm geplant – vorausgesetzt natürlich, die Coronalage lässt dies alles zu. Den Auftakt der Testspielreihe bildet die Partie gegen den Nachbarn und Bezirksligisten FC Altenbochum. Der Anstoß soll am Sonntag, 11. Juli, um 15 Uhr an der Glücksburger Straße erfolgen.

Weiter geht es vier Tage später gegen die Herne 70 (Anstoß 19 Uhr). Es folgen die Begegnungen gegen den Landesligisten Hombrucher SV (So., 18. Juli, 15 Uhr), gegen den Oberligisten TuS Ennepetal (Mi., 21. Juli, 19.30 Uhr), den Bezirksligisten SG Welper (So., 25. Juli, 15 Uhr) und den Oberligisten TVD Velbert (So., 1. August, 15 Uhr). Alle diese Spielen werden an der Glücksburger Straße ausgetragen.

Generalprobe vor dem Meisterschafts-Start steigt gegen SW Wattenscheid 08

Am 6. August spielt die Mannschaft vom neuen Cheftrainer Jens Grembowietz dann gegen die SG Wattenscheid 09. Noch unklar ist, ob diese Partie am Wattenscheider Espenloh oder ebenfalls an der Glücksburger Straße angepfiffen wird. Das letzte Testspiel der Concordia vor dem am 15. August angesetzten Meisterschaftsbeginn soll dann am Sonntag, 8. August, um 15 Uhr gegen den Landesligisten SW Wattenscheid 08 ausgetragen werden.

