„Ganz normal“: Phönix-Torschütze Gürsoy lässt das Drama kalt

Bochum. Rückstand in Überzahl, dann zwei Tore in der Nachspielzeit: Phönix’ Sieg war Drama pur. Torschütze Gürsoy ist im Interview trotzdem entspannt.

Das Spitzenspiel in der Bochumer Kreisliga A1 hielt alles, was es versprach: Der SV Phönix Bochum drehte die Partie gegen den BV Hiltrop mit zwei Toren in der Nachspielzeit und gewann noch mit 3:2. (hier sehen Sie die Video-Highlights). Das entscheidende Tor für Phönix erzielte Muhammed Gürsoy. Das ganze Drama ließ ihn aber komplett kalt, im Video-Interview mit Kommentator Andreas Artz war Gürsoy erstaunlich entspannt.

SV Phönix Bochum: Muhammed Gürsoy im Video-Interview

