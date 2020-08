FV Engers sichert sich den Vergleich mit dem VfL Bochum

Bochum. Das Finale im Rheinlandpokal war eine klare Sache. 5:0 gewann Engers gegen Karbach und ist der Erstrundengegner des VfL Bochum im DFB-Pokal.

Sören Klappert heißt der Mann, auf den sich die Spieler des VfL Bochum besonders vorbereiten können. Klappert schoß den FV Engers mit seinem Tor im Halbfinale des Rheinlandpokals gegen die Sportfreunde Eisbachtal zunächst in das Finale. Dort traf er beim 5:0 (1:0) gegen den FC Blau-Weiß Karbach zum 1:0 und 4:0. FV Engers aus der Oberliga Rheinland-Pfalz heißt damit der Erstrundengegner des VfL Bochum im DFB-Pokal.

Am zweiten Septemberwochenende wird die erste Runde ausgespielt. So wie es aussieht, findet das Spiel zwischen Engers und dem VfL Bochum in Bochum statt. „Beide Verein aus dem Rheinland wollen, wenn der DFB zustimmt, in Bochum spielen“, hatte bereits vor Austragung des Finales Daniel Bernd, der 1. Vorsitzender des FC Karbach, gesagt.

Strenges Hygienekonzept

Der Grund ist das strenge Hygienekonzept des DFB. An manchen Spielorten ist es nicht durchsetzbar, dann könnte, wie in diesem Fall, das Heimrecht getauscht werden. Möglich wäre indes auch gewesen, dass die Amateurvereine, die das Konzept nicht umsetzen können, in nahe gelegene Stadien von Profiteams umziehen. Die Amateurvereine mussten dem DFB bis zum 11. August mitteilen, ob sie ihr Heimrecht wahrnehmen wollen.