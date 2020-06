Fußballverband verlängert Trainerlizenzen bis Ende 2021

Peter Lange ist Koordinator der Trainerausbildung in Bochum.

Bochum. Die Möglichkeiten zur Fortbildung sind für die Trainer derzeit eingeschränkt. Der DFB hat sich für eine Verlängerung der Lizenzen entschieden.

Der DFB und der FLVW haben sich aufgrund der Corona-Pandemie für eine Verlängerung der Trainerlizenzen bis Ende 2021 entschieden.

Da die Möglichkeiten zur Fortbildung aktuell deutlich eingeschränkt sind, gibt es für die vielen Trainer, deren Lizenzen in diesem Jahr auslaufen und die noch Stunden zur Verlängerung brauchen, nun die neue Frist. Im Jahr 2021 sind dann wieder 20 Lerneinheiten zu absolvieren, um die C-Lizenz bis 2023 zu erhalten.

Wer ohnehin schon seine 20 Lerneinheiten hinter sich hat, kann ganz normal bis 2023 verlängern. In beiden Fällen muss das Belegheft an den Koordinator Peter Lange geschickt werden, inklusive Name, Anschrift, Mailadresse, Telefonnummer, Geburtsdatum und -ort. Im Kreis Bochum ist geplant, nach Corona wieder Fortbildungen als Kurzschulungen und DFB-Info-Abende anzubieten.