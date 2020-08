Peter Lange (l.) ist Trainer am DFB-Stützpunkt Bochum.

Fußball - Kreisauswahl Fußballkreis Bochum sichtet Talente auch in der Coronazeit

Bochum. Der Fußballkreis Bochum sichtet auch während der Coronazeit weiter Talente. Nun steht die Kreisauswahl des Jahrgangs 2009 fest.

Der Fußballkreis Bochum ist seit Jahren in der Sichtung von Talenten sehr aktiv und erfolgreich. Mehrfach gewannen Auswahlteams des Kreises den Arag-Cup, den Sichtungswettbewerb des Fußballverbandes. Die älteren Kinder der E-Jugend standen diesmal mit dem Jahrgang 2009 im Mittelpunkt der Sichtung.

„Die Kreistrainer haben da gute Vorarbeit geleistet“, sagte Peter Lange, Trainer des DFB-Stützpunktes in Bochum. Der Jahrgang wurde seit Mai 2019 gesichtet und trainiert im Rahmen der Kreisauswahl Bochum mit den Trainern Martin Schubert und Albert Bildhäuser. Wie überall war dann Corona der Engpass, um weitere Trainingseinheiten für die Kreisauswahl anzubieten.

Zwei Sichtungstermine in den Sommerferien

Die DFB-Stützpunkttrainer Roger Dorny, Mathias v. Leyen, Marcel Bieschke und Peter Lange hatten dann die spontane Idee in den Sommerferien zwei Termine zur weiteren Sichtung des Jahrgangs 2009 anzubieten.

An beiden Terminen erschienen auf dem Universitätssportplatz an der Markstraße mehr als 60 Kinder. Sie wurden in kleinen Gruppen trainiert und konnten auf dem Rasenplatz ihr Können zeigen. Der Jahrgangstrainer Marcel Bieschke hat dann mit den Trainerkollegen aus dem Stützpunkt 20 Kinder zur kostenlosen Talentförderung des Deutschen Fußball Bundes (DFB) eingeladen.

Kinder trainieren jeden Montag

Diese 20 Kinder werden seit dem 17. August jeden Montag auf dem Sportplatz der Universität trainiert. Peter Lange: „Sollte sich noch ein Talent zeigen wollen, kann es sich gerne zu einer Trainingseinheit melden. Es geht coronabedingt nur mit einer persönlichen Einladung zum Training.“

Die Anmeldung läuft über Marcel Bieschke (marcel.bieschke@tu-dortmund.de).