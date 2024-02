Fußball-Bezirksliga 10: WAZ zeigt zwei Derbys im Livestream

Bochum/Witten In Witten und Bochum-Wattenscheid kommt es zu Nachbarschaftsduellen: Bei uns sehen Sie die Partien am 18. Februar im Livestream.

Die Bezirksliga 10 ist eine Liga der Nachbarschaftsduelle - zwei Spiele mit besonderer Bedeutung steigen am Sonntag, 18. Februar: In Wattenscheid kommt es zu einem richtungsweisenden Kellerduell zwischen den Stadtteilnachbarn Neuruhrort und Günnigfeld, die beide dringend Punkte im Abstiegskampf brauchen. Dass es Ärger um einen Wintertransfer zwischen den beiden Vereinen gibt, sorgt zusätzlich für Brisanz.

Und in Witten kommt es zu einem Pflichtspiel-Derby, das es in den vergangenen Jahren eher beim Industrie-Cup oder in der Halle gab, aber kaum in der Liga: Der SV Bommern will auf eigenem Platz Revanche für das 3:5 im Hinspiel gegen den SV Herbede nehmen.

WAZ-Livestreams: Diese Spiele zeigen wir am Sonntag aus der Bezirksliga live

Beide Spiele übertragen wir am Sonntagnachmittag im Livestream mit Kommentator auf waz.de:

An der Stelle finden Sie ab Sonntagabend auch Highlights, Interviews zum Spiel und die kompletten 90 Minuten im Re-Live. Kommentiert werden die Spiele von Alexander Luca Alan (Bommern) und Philipp Moser (Neuruhrort).

Um die Streams anschauen zu können, ist ein WAZ-Plus-Zugang notwendig. Wenn Sie unsere Zeitung im Abo lesen, ist dieser für Sie kostenlos, lassen Sie sich einfach freischalten: waz.de/freischalten.

