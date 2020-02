Für die DJK Wattenscheid zählt zum Auftakt nur ein Sieg

Gleich zum Jahresauftakt wartet im Abstiegskampf mit der Begegnung gegen den Tabellenletzten BW Westfalia Langenbochum eine Art Schlüsselspiel auf die Landesliga-Fußballer der DJK Wattenscheid. „Dieser Einstand in die Rückrunde ist für uns enorm wichtig. Da sind drei Punkte Pflicht. Da zählen keine Ausreden“, macht Trainer Manfred Behrendt deutlich, was er von seiner Mannschaft am Sonntag ab 15.15 Uhr am Stadtgarten erwartet.

Im gleichen Atemzug warnt er seine Elf jedoch auch davor, die Gäste lediglich am Tabellenplatz zu messen. Dies wäre aus seiner Sicht fatal. Am Donnerstagmorgen erreichte Behrendt eine erfreuliche Mitteilung des Verbandes. Kamil Kokoschka und Matthias Kaiser wurden nach ihren Platzverweisen bei der Vorrunde zur Hallen-Stadtmeisterschaft für genau vier Wochen bis einschließlich 8. Februar gesperrt und werden damit zum Kader gehören. Das Duo blieb bei den absolvierten Testspielen zwar außen vor, aber zumindest Kokoschka dürfte sofort wieder zur Startformation gehören. Für Kaisers Position in der Innenverteidigung hätte Behrendt mit Daniel Wolf eine Alternative parat.

Mit einem Erfolg gegen Langenbochum könnte die DJK den Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze auf vier Punkte ausbauen. Auch mit Blick auf die kommenden Aufgaben beim Tabellenzweiten in Bövinghausen, gegen den Vierten Kirchhörde, beim Tabellenfünften Wanne 11 und gegen den Spitzenreiter Obercastrop fast schon ein Muss.