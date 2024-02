Maurice Haar ist seit dem Winter in der Verteidigung der SG Wattenscheid 09 gesetzt.

Wattenscheid Wattenscheid-Zugang Haar sah zuletzt zum fünften Mal Gelb, durfte gegen Türkspor trotzdem spielen. Er ist einer der Hoffnungsträger der 09er.

So mögen die Fans der SG Wattenscheid 09 ihre Spieler: Als Maurice Haar nach dem 0:0 gegen Türkspor Dortmund zur Tribüne lief, um die Fans abzuklatschen, hatte er deutlich sichtbare Schlammspuren im Gesicht. Der Lohn war ein Punkt, Haar half als Innenverteidiger mit, dass Wattenscheid erst zum dritten Mal in dieser Saison ein Spiel ohne Gegentor beendete.

Für Haar war es ein Heim-Comeback - der 28-Jährige machte einst unter Farat Toku seine ersten Seniorenspielen für Wattenscheid 09, kam aber nur zu Kurzeinsätzen. Danach spielte er dazwischen für Westfalia Herne, den TuS Bövinghausen und zuletzt den KFC Uerdingen, wo er aber nicht glücklich wurde - in Wattenscheid nahmen ihn Sportvorstand Hartmut Fahnenstich und Trainer Engin Yavuzaslan mit Kusshand.

Mit der Nummer 5 auf dem Rücken stand er direkt vor einer Woche in Bamenohl in der Startelf und sah eine Gelbe Karte - die fünfte in dieser Saison, nachdem er als Uerdinger Spieler viermal verwarnt worden war.

SG Wattenscheid 09: Haar sehr zufrieden mit einem Punkt gegen Türkspor

Es war allerdings eine Karte ohne unmittelbare Folgen - die Karten aus der Oberliga Niederrhein zählen nicht für die Partien im westfälischen Verband. In den Durchführungsbestimmungen des FLVW steht, dass es eine Sperre gebe, wenn ein Spieler „in fünf Punktespielen einer Staffel seiner Spielklasse“ verwarnt wird. Aber in der Hinrunde spielte Haar in einer anderen Staffel, war damit bereit für das Duell gegen Türkspor. Oberliga-Staffelleiter Reinhold Spohn bestätigte diese Regel-Auslegung gegenüber der WAZ.

Mit dem Spiel und dem Ergebnis war Haar zufrieden: „Wir können gut mit dem 0:0 leben - Türkspor auf keinen Fall. Wir hatten sie genau, wo wir sie haben wollten, sie wurden ungeduldig“, so Haar über die Leistung gegen die Dortmunder, die er als Aufstiegskandidat sieht. Im Abstiegskampf sei auf diesem Platz „nicht viel mit schön Fußball“, wobei er ankündigte: „Wir wissen auch, dass wir gut zocken können, das wollen wir dann auf den Kunstrasenplätzen zeigen. Aber hier heißt es ackern und Punkte sammeln.“

Zunächst wartet noch ein weiteres Kampfspiel: Gegen Vreden in einer Woche (So., 15 Uhr, Lohrheidestadion) gibt es die nächste Chance, endlich den ersten Heimsieg zu holen. Haar wird mit hoher Sicherheit wieder spielen. Eine Gelbsperre droht vorerst nicht - und in der hitzigen Partie gegen Türkspor blieb Haar auch ohne Verwarnung.

