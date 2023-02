Frust bei der SG Wattenscheid 09: „Wir sind selber schuld“

Wattenscheid. Die SG Wattenscheid 09 geht gegen Bocholt volles Risiko – und kassiert ein „Eier-Tor“. Danach herrscht Ärger, aber es gibt auch ein großes Lob.

Das Signal von Wattenscheid-Trainer Christian Britscho war eindeutig. Beim Spielstand vom 1:1 im Kellerduell gegen den 1. FC Bocholt wechselte er mit Simon Roscher einen Mittelstürmer ein, nahm Verteidiger Tim Brdaric vom Feld. Alles auf Sieg – und der wäre auch möglich gewesen. Am Ende stand die SGW aber wieder mit leeren Händen da, nach einem 1:3.

„Ihr habt nicht gespielt wie ein Absteiger“, sagte Gästetrainer Marcus John nach der Partie in Britschos Richtung – Lob und Schulterklopfer für Wattenscheid gab es in dieser Saison oft. Aber dazu fast immer: Frust über Punktverluste, die sich unnötig, unverdient anfühlten. Mittelfeldspieler Tom Sindermann sagte: „Es ging heute um Kleinigkeiten und wir sind selber schuld. Wir hatten genug Chancen, das Spiel zu entscheiden. Und dann kriegen wir so ein Eier-Tor.“

SG Wattenscheid 09: Bitteres Gegentor zum 1:2

Er meinte das 2:1 in der 87. Minute. Eine flache Hereingabe von rechts bekamen die Wattenscheider mit vereinten Kräften nicht geklärt, Mergim Fejzullahu staubte ab. „Ein extrem bitteres Gegentor“, fand Torwart Staudt: „Das ist in der Mitte nicht mehr zu verteidigen, wir müssen die Flanke unterbinden. Man kann es sich nicht vorstellen – wir blocken den Ball und der fällt ihm genau vor den Fuß.“ Dabei schienen die Wattenscheider auf dem Weg zu einem erneuten Comeback-Sieg, wie im Herbst gegen Düren, Düsseldorf oder Ahlen.

Der Ausgleich Dennis Lerche hat für Wattenscheid 09 getroffen, jubelt mit Trainer Christian Britscho. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Nach wackeligem Start und dem 0:1 durch Marcel Platzeks Kopfballtreffer (25.) fand die SGW besser ins Spiel. Britscho hatte zur Pause fünf gute Chancen für sein Team auf dem Zettel stehen – unter anderem traf Lerche das Außennetz, Wiebels Kopfball wurde vor der Linie geklärt und Sindermanns tollen Distanzschuss lenkte FCB-Keeper Wickl um den Pfosten.

Lerche gleicht per Freistoß-Hammer aus

Der Ausgleich fiel in der 55. Minute, bei Dennis Lerches Freistoß-Hammer ins linke Eck war Wickl geschlagen. Die SGW wollte nachlegen, stand stabil, hatte vor allem das Mittelfeld im Griff.

„In der Phase war Wattenscheid auf einem richtig schlechten Platz das spielerisch bessere Team“, meinte John. Wattenscheid warf alles nach vorn, auch bei Einwürfen rückten die Verteidiger auf, der schnelle Sane blieb als letzter Mann hinten.

Sindermann erklärte nachher: „Wir müssen irgendwann auch mal Punkte holen. Im eigenen Stadion, bei diesem Spielverlauf war das das richtige Mittel. Und das Risiko ist eigentlich belohnt worden, wir hatten ja die Chancen.“ Lerche schoss aber nach Ablage von Roscher knapp drüber (81.). Lerche steckte dann auf Sane durch, der aus vollem Lauf mit links knapp vorbeischoss (83.). Bocholt machte es besser.

Staudt parierte zwar noch stark gegen Platzek (85.), dann kam aber Fejzullahu – ein „Eier-Tor“, egal, der FCB feierte überschwänglich. Dass Beckert mit Schlusspfiff noch einen technischen Fehler von Staudt zum 3:1 nutzte, war Kosmetik.

Britscho moniert individuelle Fehler

Ein Punkt wäre der SGW im Kellerduell zu wenig gewesen, das 1:3 tat aber nach dem Spielverlauf zusätzlich weh. Britscho beklagte wieder „individuelle Fehler, die uns ins Hintertreffen bringen.“ Er könne der Mannschaft nicht vorwerfen, dass sie nicht alles versucht habe – die Fehler dagegen schon. „Auch wir haben nicht eine Milliarde Körner. Wenn du immer wieder Fehler einbaust, die dich auf die Verliererstraße bringen, gerätst du in diese Situation.“

Tom Sindermann, SG Wattenscheid 09, setzt sich hier im Mittelfeld durch. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Die lautet: 18 Punkte aus 23 Spielen, acht Punkte Rückstand auf Bocholt. „Wir werden aber nicht aufhören, wir werden weiter arbeiten, weiter kämpfen“, versprach Britscho.

So haben sie gespielt:

SG Wattenscheid - 1. FC Bocholt 1:3

Tore: 0:1 Platzek (25.), 1:1 Lerche (55.), 1:2 Fejzullahu (87.), 1:3 Beckert (90.+3).

Wattenscheid 09: Staudt - Kaminski (88. Jessey), Wiebel, Esser, Schurig - Brdaric (74. Roscher), Sindermann, Meier (88. Cirillo) - Sane, Yildiz (73. Lewicki), Lerche.

Bocholt: Wickl - Voelcke, Windmüller, Winking, Fakhro (80. Fejzullahu), Wild (66. Bugla), Hanraths, Obst, Lorch, Platzek (90.+2. Beckert), Simoes Ribeiro (80. Abel).

Schiedsrichter: Koj (Wegberg)

Zuschauer: 1070

