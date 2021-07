Frauenfußball: Dimitrios Pappas coacht jetzt den VfL Bochum

Bochum. Der 41-jährige Trainer, der zuletzt bei RWO an der Seitenlinie stand, tritt die Nachfolge von Paul Müller an. Reserve hat auch einen neuen Coach.

Ein paar Wochen hat es gedauert seit dem Abpfiff der kurzen Vorsaison, nun ist der neue Trainer da: Dimitrios Pappas ist neuer Trainer der ersten Frauenmannschaft des VfL Bochum in der Regionalliga West. Wie der VfL am Montag mitteilte, übernimmt der 41-Jährige Trainer, der Inhaber einer A-Lizenz ist, das Amt von Paul Müller. Von dem hatte sich der Verein – für Müller überraschend – im Juni getrennt. Pappas stehen als Co-Trainer-Duo Christian Göbel und Spielerin Janine Angrick zur Seite.

Dimitrios Pappas coachte bis Oktober vergangenen Jahres den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen. Bei RWO zählte er schon fast zum Inventar, denn dort verbrachte er nicht nur den Großteil seiner Spielerkarriere, sondern war auch drei Jahre lang für die Oberhausener U19 verantwortlich. Pappas kam auf 306 Einsätze im Seniorenbereich, 88 davon absolvierte der ehemalige Innenverteidiger in der 2. Bundesliga.

„Hochinteressante Aufgabe“

Seine neue Aufgabe geht der Fußball-Trainer äußerst motiviert an: „Ich habe nach der Anfrage nicht lange überlegen müssen. Das ist eine hochinteressante Aufgabe für mich und ich kann es kaum abwarten, mit der Mannschaft erstmals zusammen auf dem Platz zu stehen“, sagte er.

Es tut sich allerdings nicht nur im Trainerteam der ersten Mannschaft etwas: Auch die VfL-Reserve, die in der Westfalenliga spielt, hat einen neuen Coach. Ersin Ekiz übernimmt das Team fortan.

Schon Trainer beim SV Berghofen und dem SV Höntrop

Der 43-Jährige, der ebenfalls im Besitz der Trainer-A-Lizenz ist, kennt sich im Frauenfußball bestens aus: Zuletzt stand er in der 2. Frauen-Bundesliga an der Seitenlinie und leitete die Geschicke beim SV Berghofen. Zuvor betreute er den SV Höntrop in der Westfalenliga.

„Nach kurzem Austausch mit Michael van Ophoven war klar, dass es hier für mich passt. Ich gehe diese Aufgabe voller Tatendrang an und freue mich sehr, die Mannschaft kennenzulernen und weiterzuentwickeln“, betont der neue Trainer der VfL-Reserve.

„Wir haben mit beiden sehr gute Gespräche geführt. Dimitrios Pappas passt mit seiner Fußballphilosophie perfekt zu unserer Mannschaft und auch Ersin Ekiz wird uns mit seiner Erfahrung im Frauenbereich nach vorne bringen“, betonte der neue sportliche Leiter des Frauen- und Mädchenbereichs, Michael van Ophoven.

