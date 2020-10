SV Höntrop – DJK VfL Billerbeck 1:5 (0:2). Auch im dritten Saisonspiel gingen die Westfalenliga-Fußballerinnen des SV Höntrop leer aus. Anders als aber in den Spielen zuvor, war Trainer Ersin Ekiz der Überzeugung, dass diese Niederlage nicht nötig war und auch das Endergebnis nicht die Leistung seiner Mannschaft widerspiegele. „Vor allem die ersten dreißig Minuten waren richtig gut, taktisch sehr diszipliniert.“

Entsprechend kam Höntrop zu gleich drei Großchancen frei vor der gegnerischen Torhüterin, vergab jedoch alle drei Möglichkeiten und damit die Führung. Höntrops Torhüterin Thea Beckhöfer entschärfte sogar noch einen Strafstoß der Gäste, doch nach einem Stellungsfehler und verlorener Ordnung erzielte schließlich Billerbeck den Treffer zum 1:0 (34.). Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff fing sich Höntrop auch noch das 0:2.

Die schlechte Chancenverwertung kostet Punkte

„Wenn man selber 3:0 hätte führen müssen und dann mit einem 0:2 in die Kabine geht, fühlt sich das schon an wie ein Genickbruch“, sagte Ekiz. Die Chancenverwertung besserte sich in Halbzeit zwei jedoch auch nicht. Direkt nach Wiederanpfiff folgte die nächste Großchance für Höntrop, doch wieder blieb diese ungenutzt und stattdessen fiel das 3:0 für Billerbeck. Höntrop steckte nicht auf, Darleen Siepelt traf in der 53. Minute zum 1:3.

Wenig später hatten die Bochumerinnen sogar noch die Chance zum Anschlusstreffer, aber auch die blieb ungenutzt. „Die schlechte Chancenverwertung hat uns definitiv Punkte gekostet“, meinte Ekiz, der ein Unentschieden als gerecht empfunden hätte. „Aber auch wenn auch dieses Mal wieder eine Leistungssteigerung zu sehen war, machen wir noch diese Flüchtigkeitsfehler, die dann zu Gegentoren führen“.

Tore: 0:1/0:2 (34./45.), 0:3 (46.), 1:3 Siepelt (53.), 1:4 (88.), 1:5 (90.)

FSV Gütersloh 2009 II – VfL Bochum II 3:3 (2:2). Im zweiten Spiel in Folge mussten sich die Westfalenliga-Fußballerinnen des VfL Bochum mit einem Unentschieden begnügen, trennten sich allerdings überaus ärgerlich mit 3:3 von der Zweitvertretung des FSV Gütersloh 2009.

Dabei lief es zu Beginn sehr zum Vorteil der Bochumerinnen, weil Gizem Kilic die Blau-Weißen mit einem Doppelschlag (13./18.) mit 2:0 in Führung brachte. In der zweiten Hälfte des ersten Durchgangs flachte das Spiel der VfL-Frauen aber etwas ab. „Durch individuelle Fehler nach Standardsituationen sahen wir allerdings etwas unglücklich aus und haben dann erst das 1:2 und mit dem Halbzeitpfiff noch das 2:2 bekommen“, sagte VfL-Co-Trainer Oliver Köhne.

Ausgleich in letzter Sekunde

Obwohl die Gastgeberinnen vor allem in der zweiten Halbzeit spielbestimmend waren, erzielte erneut Kilic die 3:2-Führung für die Bochumerinnen. Von da an sah es bis in die Schlussminuten so aus, als würden die Bochumerinnen die drei Punkte mit nach Hause nehmen. „In aller letzter Sekunde fiel aber noch das 3:3“, so Köhne.

Erneut nach einem Standard bekam der VfL den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Der Lastminute-Ausgleich war zwar überaus ärgerlich für die Bochumerinnen, dennoch befand Köhne, „dass das Unentschieden leistungsgerecht war und beide Mannschaften mit einem Punkte glücklich sein können“.

Tore: 0:1/0:2/2:3 Kilic (13./18./62.) 1:2 (37.), 2:2 (45.), 3:3 (90.+2)