Firtinaspor Herne geht in Wattenscheid unter: die besten Fotos vom Kellerduell

DJK Wattenscheid gegen Firtinaspor Herne

Torschütze Zakaria El Lahib mit der Nummer 11 und Oguzhan Can von der DJK Wattenscheid in Weiß beruhigen am Sonntag, den 27. Februar 2022 Firtinaspor Herne Kapitän Burak Arlat in Bochum. Foto Alexandra Roth / Funke Foto Services

