Bochum. Felix Banobre bleibt Trainer der Sparkassen Stars Bochum. Er hat seinen Vertrag beim Pro-A-Ligisten bis 2026 verlängert.

Überraschend kommt das nicht. Die VfL Sparkassen Stars Bochum sind außerordentlich zufrieden mit der Arbeit von Felix Banobre. Entsprechend gibt es nun die Mittelung des Pro-A-Ligisten: „Wir setzen auf Kontinuität auf der ProA-Headcoach-Position. Felix Banobre verlängert seinen Vertrag beim VfL bis mindestens zum Ende der Saison 2025/2026 und setzt somit seine bislang erfolgreiche Arbeit im Ruhrgebiet fort.“

Seit der Saison 2019/2020 ist der nun 52-jährige Banobre nun bei den Sparkassen Stars. Er wechselte vom SC Rist Wedel nach Bochum und wirkte bei der jüngeren Erfolgsgeschichte der Sparkassen Stars federführend mit.

Gleich in seinem ersten Jahr schaffte er mit dem Team die Qualifikation für die Playoffs der ProB. In der Saison darauf gelang den Bochumern der Aufstieg in die 2. Bundesliga ProA. Im ersten Jahr ProA folgte der Klassenerhalt. In dieser Saison hat das Team den Klassenerhalt ebenso bereits geschafft, hat zudem noch die Chance, in die Play-offs einzuziehen.

Sparkassen Stars Bochum haben Zukunftsprojekt

„In den vier Jahren, in denen wir mit Felix zusammengearbeitet haben, haben wir alle gemeinsamen Ziele erreicht“, sagte Sparkassen-Stars-Gesellschafter Hans Peter Diehr. „Aber wir sind noch nicht fertig. Ich bin überzeugt, dass Felix Banobre die perfekte Lösung für unser Projekt in der Zukunft ist und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit in den nächsten Jahren.“

Auch Geschäftsführer Tobias Steinert ist froh über die Vertragsverlängerung. „Felix Banobre hat maßgeblich zu unserem Erfolg der vergangenen Jahre und unserem Fortschritt im sportlichen Bereich beigetragen und hat uns mit seinem Coaching an die Schwelle zu den Play-offs in der diesjährigen Saison gebracht. Seine Fähigkeit, eine Mannschaft zu führen, seine moderne Auffassung des Spiels und sein Engagement für unser Projekt sind einzigartig.“

Felix Banobre freut sich ebenfalls auf die kommende Zeit in Bochum. „Ich bin sehr glücklich, denn es ist wichtig für mich und meine Arbeit, dass das Projekt auf die Zukunft ausgerichtet ist und es eine Mission gibt, die wir künftig angreifen wollen. Die ganze Organisation wächst, das habe ich seit dem ersten Jahr hier in Bochum gesehen. Ich habe dem gesamten Management zu danken, dass sie weiterhin das Vertrauen in mich setzen. Ich bin dankbar, dass ich dieses Projekt weiter leiten darf und ich bin ebenfalls dankbar, dass ich diese Mission der Zukunft anführen darf.“

