Fechten: FSG Ruhr-Wattenscheid trauert um Heinz Fischer

Bochum. Heinz Fischer, der langjährige Vorsitzende des Klubs und Organisator etlicher nationaler und internationaler Fechtturniere in Bochum, ist tot.

Der Stadtsportbund Bochum trauert um Heinz Fischer. Der langjährige 1. Vorsitzende der Fechtsportgemeinschaft Ruhr Wattenscheid verstarb am 24. Oktober 2021 im Alter von 89 Jahren.

Der Name Heinz Fischer ist in Bochum mit dem Fechtsport eng verknüpft. Die Erinnerung an ihn bleibt – und eine Gewissheit: Fechten in Bochum wäre ohne sein Wirken nicht das, was es heute ist.

Fischer, Ehrenmitglied der FSG Ruhr Wattenscheid e.V., organisierte im Namen seines Vereins bedeutende Fechtsportturniere und leistete die nötige Lobby- und Pressearbeit. Er war über Jahrzehnte ehrenamtlich für die FSG Ruhr Wattenscheid e.V. tätig, darunter viele Jahre als 1. Vorsitzender.

Obwohl er viel für den Fechtsport bewegte, war Heinz Fischer selbst nie aktiver Fechter. Die Anekdote, wie er zum Sport fand, geht so: Als Fischers Sohn mit dem Fußball bei der SG Wattenscheid aufhören wollte, stimmten die Eltern zu – er musste aber eine neue Sportart beginnen. Es wurde gelost, welcher Sport es werden sollte – Fechten.

Große Fecht-Events in Bochum organisiert

Mit dem Sohn (und später der Tochter) stieg auch Heinz Fischer ein. Er begeisterte sich als Nicht-Fechter für den Sport, wurde ehrenamtlich im FSG-Vorstand tätig. Von den großen Fecht-Events, die er organisierte, ist eines noch immer im Kalender der großen Sport-Ereignisse der Stadt zu finden: das Weltcupturnier im Damenflorett der Juniorinnen, das 2020 zum 34. Mal stattfand.

Heinz Fischer, der die ersten großen Events vom heimischen Küchentisch aus organisierte, hielt dem Fechten bis zuletzt die Treue. Er wurde vielfach geehrt und ausgezeichnet, erhielt unter anderem im Jahr 2010 die Ehrenplakette des Stadtsportbundes.

