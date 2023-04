FC Neuruhrort plant Mai-Feier und „Fast“-Aufstiegs-Party

Kapitän Marvin Beimborn vom FC Neuruhrort (r), hier beim 1:6 im Pokalspiel gegen den SV Bommern Anfang April, hat mit dem A-Liga-Spitzenreiter den Aufstieg fest im Visier. Bei einem Sieg gegen Stiepel am Sonntag wäre der FCN so gut wie sicher am Ziel.