Bochum. Der FC Altenbochum will seine Tabellenführung am Sonntag behaupten, es geht gegen den SV Phönix. Alles zu den Bochumer Klubs der Bezirksliga.

Weiter geht es in der Fußball-Bezirksliga 10. Der VfB Günnigfeld kann wieder mit Marvin Missun und Marvin Pancke planen. Der TuS Harpen dürstet nach erstem Erfolgserlebnis. Und der CSV Linden muss ohne Kapitän Leonardo da Silva Pantaleao auskommen. Der große Überblick mit allen Bochumer Teams.

FC Altenbochum (1. Platz/12 Punkte) – SV Phönix Bochum (11./3). Für Altenbochum beginnt mit der Partie gegen Phönix die Zeit der Verteidigung der Spitze. Denn seit der Vorwoche sind die Kicker vom Pappelbusch der neue Tabellenführer. „Natürlich gehen wir mit einem Rucksack voll Selbstvertrauen in die Partie. Phönix dürfen wir aber auf keinen Fall unterschätzen, gerade in der Offensive sind die sehr stark besetzt“, so der „Co“ der Altenbochumer, Ivica Dzolan. Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Spieler wohlauf.

„Altenbochum ist schon eine ganz andere Hausnummer. Die machen alles mit dem höchsten Tempo. Folgerichtig wird es eine brutale Aufgabe für uns“, sagt Phönix-Coach Maximilian Wagener. Wieder mit dabei ist Björn Sprathoff, hinter dem Einsatz von Thilo Hauser steht noch ein Fragezeichen. Definitiv nicht mit im Kader sind indes Mourad Zataani und Sebastian Späthe (beide gesperrt).

CSV SF Bochum-Linden (12./3) – SV Bommern (15./1)

„Wir wollen den Schwung aus der Vorwoche mitnehmen. Leicht wird es aber nicht, auch wenn Bommern noch kein Spiel gewonnen hat“, so CSV-Coach Nico Brüggemann. Verzichten muss er weiterhin auf seinem Kapitän Leonardo da Silva Pantaleao. Wieder fit indes sind Nikolas Wiebel und Jannik Bußmann, die beide noch in der Vorwoche passen mussten.

CF Kurdistan (4./8) – VfB Günnigfeld (8./6)

Für den CF Kurdistan läuft es aktuell sehr gut: Nach zwei schwunglosen Unentschieden zum Auftakt gelangen der Mannschaft von CFK-Coach Mohammad Alati zuletzt zwei Siege in Folge. „Wir wollen auch weiterhin ungeschlagen bleiben“, sagt folgerichtig der erste Kassierer des CFK, Ahmet Dondar. Bis auf die Langzeitverletzten Ammar Shexmus und Youssef Muhy stehen alle Spieler zur Verfügung.

„Wir wollen den Schwung aus der Vorwoche mitnehmen und versuchen, uns im oberen Drittel festzusetzen“, sagt VfB-Coach Dino Degenhardt, dessen Team vor einer Woche mit einem 6:2-Sieg über den VfB Annen überzeugen konnte. Zwar können Marvin Missun und Marvin Pancke wieder ins Spielgeschehen eingreifen, Cihan Tasbas (Sprunggelenksverletzung) fällt jedoch aus.

TuS Heven (2./9) – SC Union Bergen (6./7)

Dicker Brocken für den SC Union Bergen. Nachdem die Wittener in der Vorwoche pausieren mussten und deshalb auch die Tabellenführung an den FCA abgegeben haben, brennt Heven nun sicherlich auf Wiedergutmachung. „Alles andere als ein Sieg von denen wäre eine Überraschung“, sagt folgerichtig Bergens Coach Markus Deutsch. Neben einigen angeschlagenen Spielern wird nun wahrscheinlich auch Kapitän Pascal Hoffmann, der in der Vorwoche bereits nach nur 15 Minuten wieder ausgewechselt werden musste, ausfallen.

SC Weitmar 45 (3./9) – TuS Hattingen (5./7)

„Unsere Jungs ziehen ordentlich mit, die Trainingsbeteiligung ist sehr gut. Wir haben im Durchschnitt 18 Mann beim Training“, erklärt Weitmars Trainer Tobias Vößing, dessen Team in der Vorwoche bereits den dritten Sieg in Folge feiern konnte. Doch auch die Hattinger sind nicht zu unterschätzen, der TuS ist ebenfalls seit drei Spielen in Folge ungeschlagen. Wieder mit dabei ist Maximilian Schreier. Torwart Nick Strathmann muss wegen einer Bauchmuskelzerrung indes weiterhin passen.

SF Wanne (7./6) – DJK Adler Riemke (9./5)

„Wanne wird für uns eine sehr anspruchvolle Aufgabe. Natürlich wollen wir dennoch punkten“, sagt Adler-Trainer Alex Jacob. Seit zwei Spielen ist sein Team nunmehr ungeschlagen, in der Vorwoche sprang ein Remis gegen Kaltehardt heraus. Definitiv wieder mit im Kader ist Alexander Probst. Der Torwart erhielt von Jacob wegen seiner starken Leistung in der Vorwoche ein Sonderlob.

TuS Harpen (13./2) – TuS Kaltehardt (14./1)

„Natürlich haben uns die Niederlagen ziemlich durchgeschüttelt. Gegen Linden war es aber schon besser als gegen Riemke. Genau dort müssen wir ansetzen“, erklärt Harpens Trainer Ingo Bredenbröcker. Bisher blieb den Gastgebern ein Sieg noch verwehrt, nach zwei Unentschieden zum Auftakt fing sich die Bredenbröcker-Elf zwei Pleiten in Serie ein. Immerhin: Die Gastgeber können nahezu aus dem Vollen schöpfen.

„Der Punktgewinn in der Vorwoche hat gut getan. Das war unsere erste, der Bezirksliga auch würdige Leistung“, sagt Kaltehardts Trainer Carsten Droll, dessen Team sich in der Vorsaison noch in beiden Spielen gegen die Harpener geschlagen geben musste. Weiterhin ausfallen werden Klaus Andoh, Kai Kopitzke, Andreas Ladwig und Orhan Haarmann.