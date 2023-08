Mönchengladbach. Die Gelsenkirchenerin läuft nun für Borussia Mönchengladbach auf. Sie spricht über ein schwieriges Bundesliga-Jahr und ihren Social-Media-Erfolg.

33.000 Follower auf Instagram und 23.000 Follower auf der Plattform Tik Tok: Das sind keine gewöhnlichen Zahlen für eine Fußballerin. Viele Leute verfolgen Laura Radkes Karriere in den Sozialen Medien. Zum Vergleich: Ihre neue Mitspielerin Luisa Palmen hat 1500 Follower, Mizuho Kato nicht einmal 1000. Auf dem Platz bewiest sich die gebürtige Gelsenkirchenerin bald aber in der zweiten Liga: Nach einem Jahr Bundesliga in Potsdam wird Radke kommende Saison für Zweitliga-Aufsteiger Borussia Mönchengladbach auflaufen.

Im vergangenen Sommer war Radke vom Regionalligisten VfL Bochum zu Turbine Potsdam gewechselt. Bundesliga – ein Sprung, der für Radke sehr groß war, dem sie allerdings nicht widerstehen konnte: „Ich bin Bochum sehr dankbar und hatte eine sehr schöne Zeit dort. Ich wäre in diesem erfolgreichem Team auch geblieben, wäre das Angebot aus der Bundesliga nicht gekommen,“ sagt Radke, die in ihrem letzten Bochumer Jahr 16 Tore erzielte.

Laura Radke bereut den Wechsel in die Bundesliga nicht

Laura Radke legt sich hier im Bochumer Trikot den Ball zum Elfmeter zurecht. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

In Potsdam war allerdings nicht alles immer einfach für die 24-Jährige: „Der Trainer, der mich verpflichtet hatte, war leider sehr früh weg. Insgesamt hatten wir drei Trainerwechsel, das war nicht leicht“, sagt Radke und führt aus: „Somit habe ich dann auch nicht die Spielzeit bekommen, auf die ich gehofft hatte.“ Siebenmal lief sie in der Bundesliga auf, sechsmal für die zweite Mannschaft. Doch Radke blickt auch positiv auf die Zeit zurück: „Es war genau richtig, auf Bundesliga-Niveau trainieren und spielen zu dürfen.“

Ihre ersten fußballerischen Schritte machte Radke bei Erle 08 und SSV Buer, wo sie bis zur B-Jugend mit den Jungs spielte. Radke behält nicht nur auf ihre Heimatvereine aus dem Ruhrgebiet im Blick sondern verfolgt auch die Frauen-Mannschaft ihres Lieblingsvereins, dem FC Schalke 04. Auf die Frage, ob sie mal für ihren Herzensverein spielen wolle, antwortet Radke: „Aktuell spielt Schalke zu weit unten, aber man weiß nie was im Fußball noch passiert.“ Schalkes Fußballerinnen sind gerade in die Landesliga aufgestiegen.

Dem Einstieg von Vereinen, die aus dem „Männer-Fußball“ kommen, steht Radke generell aber sehr positiv gegenüber: „Solche Vereine lassen den Frauen-Fußball wachsen und haben ganz andere Möglichkeiten, vor allem bessere Rahmenbedingungen. Mehr Zuschauer und mehr Geld, als Vereine wie Potsdam, die reine Frauen-Vereine sind,“ und schiebt hinterher: „Leider war der Abstieg für Potsdam auch nur eine Frage der Zeit. Die haben es immer schwer, weil sie eben ein reiner Frauen-Verein sind.“

Insgesamt 55.000 Follower auf Social Media

Laura Radke kennen viele von den Plattformen Instagram und Tik Tok. Da folgen ihr insgesamt 55.000 Menschen. „Ich versuche den Fußball einfach Menschen näher zubringen, vielleicht sogar das ein oder andere Mädchen vom Fußball überzeugen“, erzählt Radke: „Dennoch liegt mein Fokus natürlich voll auf den Fußball und auf den Platz.“

Mit Bruder Marcel Radke, aktuell Trainer bei YEG Hassel, hat sie viele Videos aufgenommen, in denen sie Pässe, Kopfbälle und Abschlüsse trainiert: „Mein Bruder hat mir in meiner Karriere enorm geholfen. Er ist durch seine Fußball-Kenntnisse bereits eine Art Berater von mir geworden“, erklärt Laura Radke.

Laura Radke, hier noch bei Turbine Potsdam. Zur kommenden Saison wird sie für Gladbach spielen. Foto: Laura Radke

Nach Potsdam: Neues Kapitel für Radke

In Gladbach hat die 24-Jährige bereits eine Woche Training hinter sich, am 19. August beginnt die Saison mit dem Spiel beim Hamburger SV. „Wir starten erst jetzt richtig in die Vorbereitung. Allerdings hatten wir schon leichte Einheiten zum Kennenlernen“, erklärt Radke. Für Borussia sprach letztlich die Nähe zur Heimat, die ihr in Potsdam fehlte. In Gladbach sieht die gebürtige Gelsenkirchenerin „einen guten Verein“ um sich weiterzuentwickeln.

Als Jugendliche durfte Radke vier Mal für die Deutsche Nachwuchs-Nationalmannschaft auflaufen: „Das ist schon das Größte was man als Fußballerin erreichen kann. Klar würde ich da gerne irgendwann wieder hin, aber das ist ein Traum.“ Ihr Fokus liegt aber aktuell voll auf Borussia Mönchengladbach: „Ich möchte in Gladbach spielen, mich weiterentwickeln und der Mannschaft so bestmöglich helfen, den Klassenerhalt direkt zu schaffen.“

