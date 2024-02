Ex-GNTM-Kandidatin Anna-Maria spielt in Bochums Bezirksliga

Bochum Anna-Maria nahm im vergangenen Jahr bei GNTM teil. Eine weitere Leidenschaft von ihr ist der Fußball. Wie sie die Liebe zum Sport neu entdeckte.

Es ist rund ein Jahr her, da ist Anna-Maria aus Bochum über internationale Laufstege gelaufen. Die Bochumerin war Teil der Casting-Show „Germany´s Next Topmodel“ (GNTM) von Heidi Klum. Seitdem hat sich einiges im Leben der 25-Jährigen verändert. Dem Modeln hat sie sich aber nicht abgewendet – und auch nicht ihrer zweiten Leidenschaft: dem Fußball.

Seit 2022 spielt sie beim FC Bochum in der Bezirksliga als Stürmerin. Zuvor war sie Torhüterin beim VfL Bochum. „Ich hatte schon immer total Lust auf dem Feld zu spielen. Das hat mir im Training schon immer total viel Spaß gemacht“, sagte Anna-Maria.

Anna-Maria kam durch Zufall zum FC Bochum: „Beim Joggen angehalten“

Dass sie bei dem Bochumer Verein gelandet ist, war Zufall. Sie sei in dem Park, in dem der FC Bochum trainiert, oft joggen gewesen, erinnerte sich die 25-Jährige. „Da wurde ich beim Joggen von der Trainerin angehalten und gefragt, ob ich Fußball gespielt habe oder spiele.“

Eigentlich habe sie ihre Fußballschuhe bereits an den Nagel gehängt. Durch den Leistungsdruck habe sie die Freude an der Sportart verloren. „Die ist aber komplett zurückgekommen, weil es jetzt nur noch ein Hobby für mich ist. Es geht um die reine Freude am Fußball und auch am Teamsport.“ Zwar jogge sie gerne oder gehen gerne ins Fitnessstudio, der Mannschaftssport gebe ihr aber mehr. „Auch neben dem Platz. Das Gemeinschaftliche habe ich dann schon vermisst.“

Anna-Maria aus Bochum spielt beim FC Bochum im Sturm. Zu dem Verein ist sie durch Zufall gekommen. Foto: Hendrik Lemke

Bochums Bezirksliga: GNTM-Teilnahme sei kein Thema

Jetzt möchte sie den FC Bochum in der Bezirksliga unterstützen. Nach 13 Spieltagen steht der FC auf dem letzten Platz und konnte bisher kein Spiel für sich entscheiden. Dennoch sei das Ziel klar: Der Klassenerhalt. „Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen.“ Am 25. Februar geht die Saison für die Fußballerinen weiter mit dem Spiel gegen den SV Bommern.

In der Kabine oder auf dem Platz sei ihre Teilnahme bei GNTM aber kein Thema. Weder von ihren eigenen Mitspielerinnen noch von den Gegenspielerinnen werde sie auf ihre Casting-Show-Erfahrung angesprochen.

Bochumerin möchte Sportmodel werden: „In diesem Bereich sehe ich mich eher“

Bei GNTM war Anna-Maria sehr erfolgreich – kurz vor dem Halbfinale musste sie die Show jedoch verlassen. Danach habe sie angefangen sich ein Portfolio aufzubauen, um als Model Fuß zu fassen. „Das heißt, ich habe viele Shootings gemacht“, sagte Anna-Maria: „Ich sehe mich inzwischen eher als Sportmodel.“ Bei zwei Agenturen stehe sie dafür jetzt unter Vertrag. Sie entschied sich damit gegen die Laufstege und High-Fashion-Modewelt.

Inzwischen sei das Modelleben für sie allerdings etwas Nebensächliches. „Ich habe damit eher mein Hobby zum Beruf gemacht, aber möchte das auf jeden Fall nicht hauptberuflich machen“, so die Bochumerin.

GNTM-Teilnehmerin studiert an der Ruhr-Universität-Bochum

Hauptberuflich stelle sie sich etwas anderes für ihre Zukunft vor. Zurzeit studiert sie an der Ruhr-Universität Bochum Biologie im Master. Auf Instagram, wo ihr über elftausend Menschen folgen, ist die Bochumerin ebenfalls aktiv. Unter anderem postet die 25-Jährige Bilder im Trikot des FC Bochum und des VfL Bochum. Sie nutzt ihre Reichweite aber auch, um über Themen wie beispielsweise das Insektensterben aufzuklären. Dazu veröffentlichte die Bochumerin kurze Videos. „Ich finde es schön, dass ich meine Reichweite auch dazu nutzen kann, um Wissen zu verbreiten“, so die Studentin.

Diese Formate würden zwar gut ankommen, Bilder von Shootings seien dennoch beliebter, sagte Anna-Maria. Vermutlich, weil viele ihrer Abonnentinnen und Abonnenten ihr wegen GNTM folgen und daher das Interesse an Modelbildern größer sein könnte. Darauf verzichten möchte Anna-Maria dennoch nicht: „Mir ist es aber wichtiger, dass eine Message rüberkommt.“

