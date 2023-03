Eva Lotte Sabanovic ist Sportlerin des Jahres in Bochum

Bochum. In der Stadtwerke Lounge im Ruhrstadion fand die Sportlerehrung der Bochumer Sportjugend statt. 190 Aktive wurden geehrt.

Die Stadtwerke Bochum Lounge im Ruhrstadion war dem Anlass entsprechend gut gefüllt, die Stimmung bestens. Bei der 34. Sportlerehrung der Bochumer Sportjugend gab es erneut viele gute Leistungen junger Sportlerinnen und Sportler zu ehren. Rund 190 Sportlerinnen und Sportler aus zehn verschiedenen Sportarten für ihre besonderen Leistungen geehrt. Zur Sportlerin des Jahres 2022 wurde Eva Lotte Sabanovic gewählt.

Sabanovic fährt für den Linden-Dahlhauser Kanu-Club 1927 und vertritt Deutschland international im Kanumarathon. Für die zweifache Weltcup-Siegerin kam diese Ehrung genauso überraschend wie ihre Nominierung für Deutschland fahren zu dürfen.

„Es ist alles super aufregend, es war eine riesige Überraschung. Ich wusste, dass etwas passiert, aber als mein Name aufgerufen wurde, habe ich sogar angefangen zu zittern“, sagte sie. Die 18-Jährige hat erst 2017 angefangen Kanu zu fahren und wusste bei ihrem Marathon Wettkampf gar nicht, dass sie sich überhaupt für den World Cup qualifizieren kann.

„Stylez Unlimited“ sorgt direkt für gute Stimmung

Die Veranstaltung in der Bochum Lounge war mit einem Show-Act der Gruppe „Stylez Unlimited“ gestartet. Die Tanzgruppe sorgte direkt für Stimmung bei den mehr als 300 Gästen. Danach begrüßte der Vorsitzende des Jugendsportbundes Bochum, Heiko Schneider, die Gäste.

D

er besondere Fokus seiner Rede bestand daraus, dass nach Corona im vergangenen Jahr „endlich wieder eine fast normale Saison“ möglich war. „Wir wurden aus dem Tritt gebracht und befinden uns jetzt in einer intensiven Phase des Nachholens“, sagte er. „Besonders deshalb bin ich stolz darauf, was Bochums Sportlerinnen und Sportler im letzten Jahr erreicht haben.“

Einen besonderen Dank richtete Schneider am Ende seiner Rede noch an die Stadtwerke Bochum, die den Jugendsportbund in Bochum seit fast zwei Jahrzehnten unterstützt.

Heiko Schneider zieht zufrieden Bilanz

Der Einstieg in die Ehrung wurde von Nanna Kirchner eingeheizt. Die Bochumerin setzte sich im letzten Jahr bei der Show „The Voice Kids“ bis unter die letzten 20 mit ihrer Stimme durch. Danach moderierte Josephine Schmidt die Ehrung an: Den Beginn machte Fynn Lastring, der Basketballer ist Mitglied des U15 Nationalkaders und holte mit seiner Mannschaft den dritten Platz der U16 Bundesliga.

Für Heiko Schneider war der Abend trotz kleinster Pannen überaus gelungen. „Ich bin froh, dass ich heute dabei sein durfte und sehr stolz darauf, was die Sportlerinnen und Sportler in unserer Stadt leisten. Auch wenn ich selbst nichts dazu beigetragen habe, bin ich stolz, sie auszeichnen zu dürfen. Der Sport ist in Bochum ein felsenfester Bestandteil und das merkt man besonders an solchen Abenden.“

