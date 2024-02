Es gab Anfragen: Deshalb verzichtet BW Bochum auf Transfers

Bochum Bochums Wasserballerinnen stehen vor dem Rückrundenstart der Bundesliga. Warum sie auf Transfers verzichten und wie die Vorbereitung lief.

Die Wasserballerinnen des SV Blau-Weiß Bochum sind ein fester Bestandteil der Bundesliga, in der vergangenen Saison erkämpften sich die jungen Bochumerinnen die Bronzemedaille. In dieser Saison soll es noch ein bisschen mehr sein: Das Finale ist das Ziel. Blau-Weiß schloss die Hinserie mit drei Siegen und zwei Niederlagen als Dritter ab. Spandau 04 Berlin ist unerreichbar, aber Bayer Uerdingen kann Bochum an einem guten Tag packen.

Dafür ist zunächst ein Sieg zum Rückrunden-Start Pflicht. Im heimischen Unibad geht es am Samstag gegen den SSV Esslingen an (Sa., 17. Februar, 16 Uhr).

Blau-Weiß Bochum: Keine Transfers in der Pause

Der SV Blau-Weiß setzt dabei auf den vertrauten Kader, hat sich trotz einiger Bewerberinnen gegen Transfers in der Winterpause entschieden. „Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir keine Transfers machen wollen. Wir wollen insbesondere das harmonische Gefüge, was wir bei uns so sehr schätzen, nicht auseinander reißen“, sagt Bochums Wasserballwart Frank Lerner.

Angst vor einem zu kleinen Kader hat man in Bochum nicht. Blau-Weiß vertraut wie bereits in der Vergangenheit auf den eigenen starken Nachwuchs. Lerner: „Wir setzen weiter auf unsere Mädels. Wir wollen den jungen Spielerinnen die Chance geben, sich oben reinzuspielen und ihnen nicht den Platz mit fertigen Spielerinnen wegnehmen.“

Bessere Harmonie nach der Vorbereitung

In der Winterpause kam es im Training zu einigen Engpässen bei den Bochumerinnen, weil ein paar Bochumerinnen in ihren Nationalmannschaften zum Einsatz kamen. Ivet Dimitrova spielte im Januar für die bulgarische und Jana Stüwe für die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Bulgarien schied sieglos aus nach der Vorrunde, Deutschland wurde nur Elfter.

Und daheim ging es im Training für den Nachwuchs rund. „Wir haben die Zeit genutzt, in der der Kader kleiner war, um die Jüngeren weiterzubringen. Das hat sich auch ausgezahlt“, sagt Lerner. In der Vorbereitung haben die Bochumerinnen einige Trainingseinheiten mit der U18- Männermannschaft absolviert. Zudem haben sie regelmäßig Tests gegen niederländische Vereine absolviert. Lerner: „Die Mannschaft ist in der Zeit noch enger zusammengerückt als schon zuvor.“

Wasserballerinnen gehen mit Rückenwind in die Rückrunde

Jetzt steht für Bochums Wasserballerinnen das erste Rückrundenspiel an. Am Samstag ist der SSV Esslingen in Bochum zu Gast. Das Hinrundenspiel haben die Bochumerinnen souverän für sich entschieden (11:7). „Wir wissen genau, was auf uns zukommt, da müssen wir einfach gucken, dass wir richtig in das Spiel kommen“, sagt Lerner.

Mit Esslingen erwartet Bochum eine sehr junge Mannschaft, die sich direkt hinter Bochum in der Tabelle einordnet. „Es ist immer schwierig, Training und Wettkampf sind immer zwei Paar Schuhe. Wir können aber selbstbewusst ins Spiel gehen“, sagt Lerner.

