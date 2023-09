Erstes Topspiel für Teutonia Riemke – das fordert Wahlers

Bochum. Zwei Spiele, zwei Siege – der Bochumer Handball-Landesligist will oben bleiben. Vor dem Spiel gegen Herdecke gibt es aber einige offene Fragen.

Mit einer perfekten Bilanz von zwei Siegen aus zwei Spielen ist Teutonia Riemke als Absteiger in die Landesliga-Saison gestartet. Nach einem mehr als deutlichen Auswärtssieg bei der HSG Gevelsberg-Silschede II (31:19) folgte ein knapper Heimsieg gegen die SG Menden Sauerland Wölfe II (32:29) am vergangenen Sonntag. Nun gastiert Teutonia Riemke am Sonntag (17 Uhr), bei der HSG Herdecke/Ende, die mit 4:2 Punkten ebenfalls einen starken Saisonstart zu verzeichnen hat.

„Es wird ein umkämpftes Spiel, Herdecke ist auch eine der Top-Mannschaften der Liga. Ich erwarte, dass sie ebenfalls mit der Zielsetzung reingehen, das Spiel zu gewinnen“, blickt SVT-Trainer Dennis Wahlers auf das Auswärtsspiel. Obwohl die Bochumer ihr letztes Spiel gewinnen konnte, erwartet Dennis Wahlers eine klare Steigerung seiner Mannschaft. Denn gegen die Sauerland Wölfe lagen die Grün-Weißen lange Zeit hinten und konnte die Partie erst in den Schlussminuten zu ihren Gunsten drehen.

Teutonia Riemke muss sich deutlich steigern

„Für uns als Auswärtsmannschaft ist es natürlich umso schwieriger, wenn Herdecke seinen Heimvorteil ausspielen kann“, sagt Wahlers. „Dementsprechend brauchen wir noch eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum letzten Heimspiel, insbesondere müssen wir in der Abwehr deutlich konsequenter sein und weniger schnell die Räume aufgeben. Wir müssen mit mehr Selbstbewusstsein in die Angriffsaktion gehen und nicht so zögerlich sein, wie es zuletzt der Fall war.“

Nach vielen Ausfällen zu Beginn der Saison scheint sich die personelle Lage bei Teutonia Riemke noch nicht entspannt zu haben. Neben den Langzeitverletzten sind einige Spieler für das Spiel am Sonntag fraglich. Zu Beginn der Trainingswoche standen nur neun Leute auf der Platte, die Linkshänder trainierten nicht mit.

Obere Plätze im Blick

Dennis Wahlers hofft, dass sich für das Schlüsselspiel einige Spieler rechtzeitig fit zurückmelden. Unabhängig davon reisen die Bochumer mit einem klaren Ziel nach Herdecke. „Natürlich wollen wir auch in diesem Spiel die Punkte holen, und so auch eins der wichtigen Spiel im Kampf um einen oberen Tabellenplatz gewinnen“, fordert Wahlers.

