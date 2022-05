Erster Neuzugang: Wattenscheid 09 holt Renke aus Sprockhövel

Eduard Renke spielt für die TSG Sprockhövel in der Oberliga-Abstiegsrunde. In der kommenden Saison spielt der 19-Jährige für die SG Wattenscheid 09.

Wattenscheid. Oberligist Wattenscheid 09 meldet den ersten Neuzugang für die kommende Saison. Das sagt Eduard Renke zu seinem Wechsel von Sprockhövel zu 09.

Fußball-Oberligist SG Wattenscheid 09 hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Mit Eduard Renke kommt ein junger, schneller Spieler von der TSG Sprockhövel zur SG Wattenscheid 09.

In der Jugend noch gelernter Zehner, spielt der 19-Jährige seit dem Seniorenbereich auf der Außenverteidigerposition. Edi Renke, wie er lieber genannt werden möchte, nennt in der Pressemitteilung der SG 09 seine Gründe für den Wechsel zum Lohrheideclub: „Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und lebe nicht weit entfernt. Schon in jungen Jahren habe ich schon mehr oder weniger den Weg mitverfolgt. Der Verein hat im Ruhrgebiet schon ein gewisses Standing und es ist auch daher für mich eine interessante Geschichte. Natürlich machen die Fans und vielen Zuschauer den Verein in der Spielklasse sehr einzigartig. Das habe ich vorher so noch nicht gesehen und wird eine neue Erfahrung sein. Zudem hatte ich nur positive Gespräche und mich so für den Verein entschieden.“

09-Vorstand Pozo y Tamayo: Renke hat gutes Tempo und ist technisch stark

Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo freut sich über den Neuzugang: „Er ist ein Spieler, den wir schon länger auf dem Zettel hatten, weil er trotz seiner jungen Jahre in Sprockhövel zu den Leistungsträgern gehört. Er verfügt über ein richtig gutes Tempo und ist technisch stark. Uns macht sehr froh, dass er sich, trotz einiger Angebote, am Ende für uns entschieden hat.“

Beim Liga-Konkurrenten TSG Sprockhövel, der den Klassenerhalt als Spitzenreiter der Abstiegsrunde fast sicher hat, kam der 19-Jährige in der laufenden Saison auf 20 Einsätze, dabei erzielte er zwei Tore und bereitete einen Treffer vor. 2021 wechselte er dort von der eigenen U19 in die Oberligamannschaft.

Diese Spieler von Wattenscheid 09 kennt „Edi“ Renke bereits

„Ich kenne bei der SG Wattenscheid den Arthur (Nakalyuzhnyy) schon länger. Wir haben über mehrere Jahre in der Kreisauswahl zusammen gespielt. Mit Felix Casalino war ich auf derselben Schule, auch wenn er dort ein paar Stufen über mir war. Mike Lewicki und ich haben einen gemeinsamen Freund und Tom Sindermann war sogar mal für zwei Monate ein Trainer von mir“, so Renke schmunzelnd über seine Bekanntschaft zu Spielern der SG 09.

Bei seinen Zielen im neuen Verein bleibt er bescheiden: „Ich möchte erstmal Fuß fassen und mich einleben. Ich glaube, das wird bei der Mannschaft aber kein Problem sein. Natürlich möchte ich mich fußballerisch, taktisch und persönlich weiterentwickeln. Ich werde darauf hinarbeiten, eine wichtige Rolle spielen zu können.“ 09 sieht er als eine „große, neue Herausforderung, die ich so, mit den ganzen Fans, noch nicht gewohnt bin, was mich aber sehr motiviert.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum