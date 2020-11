Im vierten Saisonspiel hat es die VfL Sparkassen-Stars Bochum erwischt. Die Art Giants Düsseldorf bezwangen am Samstagabend das Team von Headcoach Felix Banobre verdient mit 97:90 (40:45) und übernahmen damit die Tabellenführung von den Bochumern. Die Sparkassen-Stars sind nach drei Siegen und einer Niederlage mit sechs Punkten nun Tabellenzweiter der 2. Basketball-Bundesliga ProB hinter den Düsseldorfern, die allerdings bereits eine Partie mehr absolviert haben (8 Punkte/4 Siege, 1 Niederlage).

Nach der glänzenden Leistung gegen Münster zeigten die Bochumer diesmal eine enttäuschende Vorstellung. „Wir dürfen keine Ausreden suchen“, sprach Felix Banobre Klartext . „Wir waren von Beginn an nicht wir selbst.“ Aus diesem Spiel „sollten wir alle lernen“, so der Coach, der eine „lange und intensive Woche“ ankündigte. Am Samstag nämlich geht es in der heimischen Rundsporthalle – weiterhin ohne Zuschauer – weiter gegen die BSW Sixers.

In der Defense fehlt den Sparkassen-Stars Bochum die nötige Intenstität

In Düsseldorf lief in der bisher so starken Offensive wenig zusammen. Die Drei-Punkte-Würfe, eigentlich eine Stärke der Bochumer, wollten diesmal nicht so recht in den Korb fallen. Nur neun von 35 Distanzwürfen fanden ihr Ziel. „Wenn es in der Offensive nicht läuft, muss es die Defense herausreißen“, sagte Geschäftsführer Tobias Steinert . Tat sie aber nicht: „Die Intensität in der Defensive hat leider nicht gestimmt.“ Spätestens nach der Pause „haben wir das Spiel zu leichtfertig aus der Hand gegeben“, haderte Steinert mit einer Niederlage bei einem zwar starken, aber auch nicht unbezwingbaren Gegner.

Rückkehrer Julian Jasinski macht einen weiteren Schritt nach vorne

In der ersten Hälfte hatten die Bochumer bei ausgeglichenem Spielverlauf noch leichte Vorteile. Nach einem 20:22 nach dem ersten Viertel führten die Sparkassen-Stars zur Pause mit 45:40. Niklas Geske, Lars Kamp, Elijah Allen, Miki Servera und Johannes Joos bildeten die Starting Five. Rückkehrer Julian Jasinski brachte dann schnell zusätzliche Energie vor allem unterm Brett ins Spiel, erzielte neun Punkte im ersten Durchgang. Sein Fitness-Zustand ist sehr gut, allerdings fehlt ihm die komplette Basketball-spezifische Vorbereitung. „Das war von Julian wieder ein großer Schritt nach vorne“, lobte Steinert den Center nach dessen zweiten Saisoneinsatz, der sich mit jedem Training und Spiel sicherlich noch weiter steigern kann und wird . Lamar Mallory wird nach seiner Meniskus-OP ja noch länger ausfallen, zudem fehlte in Düsseldorf Marius Behr (Aufbautraining). Gabriel Jung stand indes erstmals im Kader.

War überhaupt nicht einverstanden mit der Leistung seines Teams: Felix Banobre, Headcoach der VfL Sparkassen-Stars. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Düsseldorf dreht die Partie nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel zog Bochum dank Niklas Geske, mit 18 Punkten hinter Lars Kamp (23) zweitbester Schütze der Stars an diesem Abend, zunächst auf 47:40 davon, doch die Düsseldorfer kamen mit einem 6:0-Lauf sofort zurück und drehten dann die Partie. Lennart Boner mit einem Dunking und Andrius Mikutis mit einem Dreier sorgten für die Wende zur 59:54-Führung für die Art Giants . Weil die Defense der Bochumer im Schluss-Abschnitt selten zur Stelle war und 31 Punkte zuließ, konnten die Bochumer nicht mehr kontern und verloren am Ende verdient.

Geschäftsführer Steinert fordert höhere Fokussierung

„Dieses Spiel hat gezeigt, dass wir in jedem Spiel zu 100 Prozent fokussiert sein müssen und als Team viel investieren müssen, damit wir eine Siegchance haben“, sagte Tobias Steinert auch schon mit Blick auf die nächste Herausforderung. Weiter geht es für die Sparkassen-Stars am kommenden Samstag, 21. November, mit einem Heimspiel (19 Uhr). Zu Gast in der Rundsporthalle sind die BSW Sixers aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Die Sixers gewannen am Samstag mit 85:71 gegen Lok Bernau und sind mit zwei Siegen und zwei Niederlagen nun Tabellenfünfter.

Die Fakten zum Spiel: Art Giants Düsseldorf - VfL Sparkassen-Stars Bochum 97:90 (40:45)

Viertel: 20:22, 20:23, 26:17, 31:28

VfL Sparkassen-Stars: Lars Kamp (23 Punkte), Niklas Geske (18), Johannes Joos (15), Julian Jasinski (9), Miki Servera (9), Kilian Dietz (8), Elijah Allen (8), Marco Buljevic, Niklas Bilski, Tim Lang, Gabriel Jung, Lasse Bungart