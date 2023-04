Endspiel für Sparkassen Stars Bochum – Geske verlängert

Bochum. Für die Sparkassen Stars Bochum steht in der 2. Liga ProA ein Finale um den Play-off-Einzug an. Dazu gibt es eine weitere Personalentscheidung.

Für die VfL Sparkassen Stars Bochum steht in der 2. Bundesliga ProA ein Endspiel an. Das Team von Trainer Felix Banobre spielt bei den Artland Dragons um den Einzug in die Play-offs. Die Bochumer sind dabei allerdings auf Unterstützung angewiesen. Hagen und/oder Bremerhaven muss verlieren, sonst bleibt Bochum auf Platz neun. Nach der Vertragsverlängerung von Banobre bis 2026 gibt es aber vor dem Spiel bei den Dragons unabhängig davon, ob es in die Play-offs geht, eine weitere gute Nachricht.

Dass Tom Alte bei den Bochumern bleibt, steht schon länger fest. Der Vertrag mit dem Center hatte sich quasi automatisch verlängert, weil er eine Ausstiegsmöglichkeit verstreichen ließ. Nun ist auch klar, dass Niklas Geske bleibt. Mit dem Aufbauspieler und Kapitän verlängerten die Bochumer zunächst um eine Saison.

Geske ist mit seinen Mitspielern bei den Dragons noch einmal besonders gefordert. Das Auswärtsspiel wird kein Selbstläufer. Die Drachen aus Quakenbrück, die in der vergangenen Saison sportlich abgestiegen waren und nur über den Kauf einer Wildcard in der Liga geblieben sind, haben sich in dieser Saison zu einem sicheren Play-off-Team entwickelt. Für sie geht es am letzten Spieltag um die letzte Gelegenheit, den vierten Platz und somit das Heimrecht in der ersten Play-off-Runde zu erreichen.

Das Hinspiel gegen Artland verloren die Sparkassen Stars Bochum klar

Aktuell stehen die Artland Dragons mit einer Bilanz von 19 Siegen und 14 Niederlagen auf dem sechsten Tabellenrang. Das Hinspiel gegen Bochum haben die Drachen mit 103:86 gewonnen. Der direkte Vergleich gegen die Dragons ist allerdings nicht mehr ausschlaggebend.

Angeführt werden die Quakenbrücker vom Duo William Christmas, der mit 16,2 Punkten, vier Assists und 7,4 Rebounds im Schnitt überzeugt und De’Vondre Perry, der 14 Punkte und 5,8 Rebounds beisteuert. Der nachverpflichtete Damari Milstead mit 12,1 Punkten und Center Marko Bacak mit 11,7 Punkten und 5,6 Rebounds komplettieren die Riege der Spieler mit zweitstelliger Punkteausbeute.

„Das wird ein wichtiges Spiel für uns, aber der Druck liegt bei den Dragons“, sagte Banobre. „Sie wollen ihren Zuschauern zeigen, dass sie vorbereitet für die Playoffs sind. Sie werden uns physisch schlagen wollen und darauf müssen wir vorbereitet sein. Da wir noch eine Chance auf die Playoffs haben, werden wir selbstverständlich unser Bestes geben. Es wäre schön, die Saison mit einem Sieg zu beenden und es wäre natürlich noch schöner, den Einzug in die Playoffs perfekt zu machen.“

Sparkassen Stars Bochum setzten einen Fan-Bus ein

Darauf hofft auch Geschäftsführer Tobias Steinert: „Dass wir in dieser Saison vor dem letzten Spieltag an diesem Punkt stehen, verdient meinen allerhöchsten Respekt für das Team und den gesamten Coaching-Staff. Wir hatten definitiv kein einfaches Jahr aufgrund der Verletzungen und Krankheiten im Team, aber was die Mannschaft in der Rückrunde abgeliefert hat, war fabelhaft. Ich freue mich riesig auf diesen letzten Spieltag, denn es ist noch alles drin für uns in Sachen Playoffqualifikation. Zuallererst müssen wir aber unsere eigenen Hausaufgaben erledigen, bevor wir auf die Ergebnisse der anderen Teams schauen können“

Zum Spiel in der Artland Arena setzen die Bochumer in Zusammenarbeit mit ihrem Buspartner Brune Busse einen Fanbus ein. Zudem wird das Spiel live und kostenfrei über Sportdeutschland.TV gestreamt. Am letzten Spieltag der Hauptrunde findet eine Konferenzschaltung aus dem Studio statt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum