Auch an der Konsole können VfL-Fans künftig die Atmosphäre des Vonovia Ruhrstadions genießen: Die Heimstätte des VfL Bochum ist in „EA Sports FC 24“ dabei.

„FIFA“-Nachfolger Endlich: Bochumer Ruhrstadion in „EA Sports FC 24“ enthalten

Bochum. VfL-Fans und „FIFA“-Zocker können sich freuen: Das Vonovia Ruhrstadion ist Teil des neuen Fußballspiels von EA. Ein Video zeigt erste Eindrücke.

Für VfL-Fans ist das Vonovia Ruhrstadion ohne Frage das schönste Stadion der Liga. Die Atmosphäre „an der Castroper“ ist etwas ganz Besonderes. Wer vor einem Bundesliga-Spieltag die kommende Partie der Bochumer schon einmal durchspielen möchte, kann das ab dem 29. September im digitalen Nachbau des Stadions tun.

Publisher EA Sports hat am Freitagnachmittag auf seinen Instagram- und Twitter-Kanälen bestätigt, was ein Leak bereits erahnen ließ: Das Ruhrstadion wird im neuen Spiel „EA Sports FC 24“ als spielbare Arena auswählbar sein. Seit dreißig Jahre gibt EA unter dem Namen „FIFA“ virtuelle Fußballspiele heraus. In diesem Jahr heißt das Spiel „EA Sports FC“, nachdem der Vertrag mit dem Fußballweltverband nicht verlängert wurde.

Ruhrstadion in „EA Sports FC“ ist eine Premiere für den VfL Bochum

In „Fifa 23“ waren alle Bundesliga-Stadien enthalten bis auf zwei: Das Ruhrstadion und die Münchener Allianz-Arena. Der FC Bayern hat einen Exklusiv-Vertrag mit EA-Konkurrent Konami. Insgesamt verspricht der Spiele-Publisher in diesem Jahr „115 authentische“ Stadien im Spiel, darunter auch neu das Stadion am Millerntor (St. Pauli) und der Sportpark Ronhof (Greuther Fürth).



Für den VfL Bochum ist es in der dreißigjährigen Historie der „FIFA“-Reihe eine Premiere. Während die Arena auf Schalke und das Westfalenstadion schon seit einigen Jahren zum Spielumfang gehören, gingen die Bochumer bislang immer leer aus.

Für einige PC-Versionen des Spiels gab es von Fans selbst erstellte Nachahmungen des Ruhrstadions, so genannte Mods. Die Installation solcher vom Publisher nicht unterstützter Zusatzinhalte gestaltet sich aber oft schwierig. Auf den aktuellen Konsolen wie XBox Series X/S und Playstation 5 ist „modden“ ohnehin kaum möglich.

Mitte Juli war dem VfL bereits eine prominente Rolle im Ankündigungstrailer für das neue Spiel zugekommen. In dem Video saß zwischen Weltstars wie Jude Bellingham und Raheem Sterling der Bochumer Mittelfeldstratege Kevin Stöger.

Das Vonovia Ruhrstadion ist eins der 115 angekündigten Stadion in „EA Sports FC 24“. Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Services (Archiv)

