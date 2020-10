Bochum. Die Oberliga-Volleyballer des SV Eintracht Grumme greifen nach vier Wochen wieder in den Ligabetrieb ein. Ein Vorteil, findet die Trainerin.

Die neue Oberliga-Saison hatte für die Grumme-Männer noch gar nicht richtig begonnen, da wurden sie schon wieder zum Zuschauen verdammt. Nach dem 3:2-Auftakterfolg gegen den SV Blau-Weiß Aasee wartete eine vierwöchige Spielpause auf die Mannschaft von Trainerin Karina Zuk. Eine Zeit, die die Bochumer allerdings effektiv nutzten, um sich auf die Partie gegen die Solingen Volleys II am kommenden Samstag (3. Oktober, 19 Uhr, Sportzentrum Westenfeld) vorzubereiten.

„Wir haben zwar eine lange Pause hinter uns. Trotzdem sehe ich das als Vorteil für uns“, berichtet die Trainerin im Vorfeld der Partie und ergänzt: „In der Zwischenzeit haben wir an verschiedenen Baustellen gearbeitet und unsere Stärken weiter gefestigt.“ Zuk verfeinerte mit ihrem Team die Abstimmung zwischen den Akteuren auf dem Feld sowie die Positionierung bei der Annahme und in der Abwehr.

Testspiel war „ein guter Vergleich auf Augenhöhe“

Um die Trainingsinhalte in die Praxis umzusetzen, absolvierten die Bochumer zudem ein Testspiel gegen den Lüner SV – einem Oberligisten aus der anderen Staffel. Die Mannschaften trennten sich 2:2. „Das war ein guter Vergleich auf Augenhöhe. Außerdem bot das nochmal für unsere Neuzugänge die Möglichkeit, Spielpraxis zu sammeln. So gehen die Neuen gefestigt in die kommenden Spieltage“, meint Zuk.

Der kommende Gegner aus Solingen steht derzeit mit zwei Niederlagen aus zwei Spielen auf dem letzten Tabellenplatz. Für Zuk ist das aber kein Grund, das Gästeteam zu unterschätzen. „Die Tabelle ist derzeit nicht aussagekräftig, weil die Mannschaften unterschiedlich viele Begegnungen bestritten haben. Daher schauen wir nur auf unsere Leistung“, erklärt Zuk. Die stimmte bereits am ersten Spieltag.