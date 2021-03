E-Sportler des VfL Bochum wollen sich den Titel holen

Cihan Yasarlar kann sich mit den E-Sportlern des VfL Bochum den Titel in der Division Nord-West der Virtuellen Bundesliga sichern.

Bochum Am vergangenen Spieltag vergaben die E-Sportler des VfL Bochum zwei Matchbälle zum Titelgewinn. Diesmal wollen sie ihre Chance nutzen.

Die E-Sportler des VfL Bochum hätten bereits an den vergangenen beiden Spieltagen den Titel in der Division Nord-West der Virtuellen Bundesliga klar machen können. Als Tabellenführer mit klarem Vorsprung ging das Team in den viert- und drittletzten Spieltag und hatte die ersten Matchbälle zum vorzeitigen Titelgewinn. Die Bochumer vergaben sie.

Gegen Paderborn verloren sie durchaus überraschend nach 3:0-Führung mit 3:6. Mit dem 4:4 gegen Borussia Mönchengladbach schafften die Bochumer dann zumindest eine gewisse Schadensbegrenzung in einer ihrer schlechtesten Saisonwochen. Da die Konkurrenz aber bis auf den FC St. Pauli auch nicht sonderlich gute Ergebnisse erzielte, gehen die Bochumer dennoch mit einem Vorsprung von 14 Punkten auf den Tabellenzweiten in den letzten Doppelspieltag.

St. Pauli und Köln als größte Konkurrenz

Neben den St. Pauli kann ihnen nur noch der 1. FC Köln gefährlich werden. Dessen Partien am 23. und 24.Spieltag mussten aufgrund von Corona-Verdachtsfällen verlegt werden. Allerdings müssen die Kölner mindestens 25 von 36 möglichen Punkten aus ihren vier Partien holen, um den Rückstand vor den letzten Spielen aufzuholen.

Am Dienstag, 9. März, kommt es dann zum letzten Doppelspieltag der Virtuellen Bundesliga. Am 25. Spieltag hat Bochum spielfrei. Abgeschlossen wird die Saison in der Division Nord-West dann um 21.30 Uhr mit dem letzten Spiel zwischen dem VfL Bochum und dem VfL Wolfsburg. Das Spiel ist auf dem offiziellen Kanal der Virtuellen Bundesliga unter www.twitch.tv/vbl_official zu sehen.