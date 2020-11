Bochum. Die E-Sportler des VfL Bochum trafen in der Virtuellen Bundesliga auf den Hamburger SV. Gegen den geht es für den VfL nun auch in real.

Für die E-Sportler des VfL Bochum standen in der Virtuellen Bundesliga erneut zwei Spieltage an einem Tag an. Zunächst ging es gegen St. Pauli, dann gegen den Hamburger SV. Gegen den geht es für den VfL Bochum am Sonntag auch in real. Beim VfL Bochum hoffen sie, dass das virtuelle Ergebnis gegen den HSV nicht die Richtung dafür vorgibt.

In letzter Minute musste das Bochumer Doppel Alexander Steinmetz und Ali Rad am 4. Spieltag gegen Hamburg das 1:2 hinnehmen. Kurz danach war Schluss, die Niederlage im Doppel stand fest und damit auch die 3:6-Gesamt-Niederlage gegen Hamburg. Steinmetz hatte sein Einzel zuvor mit 1:3 verloren, Rad sein Einzel mit 5:2 gewonnen.

VfL Bochum liegt auf Platz sechs

Am dritten Spieltag hatten sich die Bochumer zuvor gegen St. Pauli mit 5:2 durchgesetzt. Die Einzel waren jeweils Unentschieden ausgegangen, das Doppel war dann eine klare Sache für die Bochumer. Das Duo Steinmetz/Rad setzte sich mit 5:0 durch.

Nach dem vierten Spieltag liegt der VfL Bochum auf Platz sechs der Tabelle der Division Nord-West. Der Platz würde am Ende der Saison zur Teilnahme an den Play-Offs berechtigen. Das ist das Ziel der Bochumer.

