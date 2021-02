E-Sportler des VfL Bochum übernehmen die Tabellenführung

Bochum Die E-Sportler des VfL Bochum stehen an der Spitze der Virtuellen Bundesliga. Schnee und Eis sorgten aber für Probleme.

Die E-Sportler des VfL Bochum bleiben in der Erfolgsspur. Das Team um Cihan Yasarlar übernahm die Tabellenspitze der Virtuellen Bundesliga und hat gute Aussichten, sich direkt für das Finale der Liga zu qualifizieren. Daran konnte auch der Wintereinbruch in Deutschland nichts ändern. Er aber sorgte zumindest dafür, in der Nord-West-Division die Doppel-Partien des 17. und 18. Spieltags verschoben wurden. Die Spieler sollten nicht fahren.

So standen auch für die Bochumer an diesen Spieltagen nur die Einzel-Partien gegen den Hamburger SV und Eintracht Braunschweig an. Wie gewohnt spielte für die Bochumer an der Playstation Cihan Yasarlar und auf der Xbox Ali Rad.

3:3 nach den Einzeln

Gegen Hamburg, das zuletzt gegen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach gewonnen hatte, verlor Yasarlar sein Einzel mit 2:4. Dafür gewann Ali Rad sein Spiel mit 2:0. Nach den Einzel steht es 3:3, das Doppel bringt die Entscheidung.

In das Spiel gegen den Tabellenletzten Eintracht Braunschweig gingen die Bochumer als Favorit. Sie wurden ihrer Rolle gerecht. Yasarlar gewann sein Spiel mit 2:1, Rad seins mit 4:1. Nach den beiden einzeln führen die Bochumer somit mit 6:0. Damit steht bereits vor dem Doppel der Spieltagssieg fest.

Doppelspieltag in der nächsten Woche

Der bisherige Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach war im gleichen Zeitraum weniger erfolgreich. Dadurch konnten die Bochumer mit drei Punkten Vorsprung die Tabellenführung nach zwei Dritteln der Saison übernehmen.

In der nächsten Woche geht es dem nächsten Doppelspieltag weiter. Am 16. Februar geht es gegen den Tabellensechsten Bayer 04 Leverkusen (18 Uhr) und den derzeitigen Siebten Holstein Kiel (21.30 Uhr) an. Zudem gibt es um 16.30 Uhr das Nachholspiel im Zwei-gegen-Zwei gegen den Hamburger SV. Wann das Doppel gegen Eintracht Braunschweig nachgeholt wird, steht noch nicht fest.