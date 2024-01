Fußball Dritter Preis in Folge: Das ist Bochums fairster Fußballklub

Bochum Die 3. Mannschaft des TuS Querenburg erhielt den Fair-Play-Preis der Bochumer Reserven für 22/23. Vom Kreischef gab es einen besonderen Preis.

Der TuS Querenburg hat etwas mit der brasilianischen Nationalmannschaft gemeinsam: Beide gewannen zuletzt einen Fairplay-Preis. Die brasilianische Nationalmannschaft erhielt den FIFA-Fairplay-Preis für den Kampf gegen Rassismus, der TuS für das besonders faire Verhalten seiner dritten Mannschaft in der vergangenen Saison.

Bereits bei den vergangenen zwei Auszeichnungen, beziehungsweise in den Saisons 21/22 und 19/20, bekam eine Querenburger Reservemannschaft den Fairplay-Preis des Fußballkreis Bochum. In der Saison 19/20 sowie in der vergangenen Saison erhielt die dritte Mannschaft den Preis, 21/22 war es die mittlerweile aufgelöste vierte Mannschaft.

TuS Querenburg: Fairplay im Verein „tief verankert“

Querenburgs Fußball-Abteilungsleiter Marian Kellermann ist schon seit seiner Kindheit im Verein. Schon damals sei der Gedanke von einem fairen Miteinander auf dem Sportplatz von dem damaligen Jugendleiter vorgelebt worden. „Auch heute ist Fairplay tief in unserem Verein verankert. Wir wollen den Spielern schon in der Jugend vermitteln, dass neben Leistung auch andere Sachen wichtig sind auf dem Platz. Da gehen wir auch auf einzelne Spieler zu, wenn es Verfehlungen gibt – die es immer geben wird.“

Kellermann setzt sich persönlich auch viel für dieses Thema im Verein ein: „Die Spieler können bestätigen, dass ich da sehr penetrant bin.“ Ob der Verein im nächsten Jahr erneut den Pokal holt? Für Kellermann nicht das primäre Ziel: „Zwar steht unsere Reservemannschaft momentan wieder auf dem ersten Platz der Fairplay-Tabelle, der Pokal ist aber nicht unser Ziel. Viel wichtiger ist es, dass wir im Verein und im Fußball den Fairplay-Gedanken weiterhin vorleben.“

Bochumer Fairplay-Preis: Verleihung im Rahmen der Hallenstadtmeisterschaften

Im Rahmen der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft wurden die Querenburger vom Kreisvorsitzenden Axel Zimmermann geehrt. Neben dem Manfred-Surmann-Pokal und einem Ball wurde der Mannschaft ein besonderer Gewinn versprochen: „Im vergangenen Jahr habe ich den Spielern eine Kiste Fiege versprochen, sollten sie den Pokal nochmal gewinnen“, so Zimmermann.

Für den Vorsitzenden des Fußballkreises ist der Pokal „sehr wichtig für den Fußballkreis Bochum“. Er sei stolz auf die grundsätzlich faire Atmosphäre auf den Bochumer Plätzen. Auch in der Halle lief es bis auf einen kleinen Zwischenfall friedlich ab.

