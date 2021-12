Dritte Niederlage in Folge für Sparkassen-Stars Bochum

Bochum. Die Sparkassen-Stars Bochum haben in Karlsruhe erneut „dreistellig“ Punkte kassiert und mit 94:109 verloren. Gegen Hagen soll die Wende her.

Rückreisen nach Auswärtsspielen sind für die Basketballer der VfL Sparkassen-Stars Bochum keine Feierstunden. Meistens jedenfalls. Auch an diesem Samstagabend wird im Bus des Zweitliga-ProA-Aufsteigers keine Partystimmung aufkommen. Im siebten Auswärtsspiel setzte es die sechste Niederlage.

Die PS Karlsruhe Lions bezwangen die Sparkassen-Stars mit 109:94 (53:45). Es war die dritte Niederlage in Folge für die Bochumer, und wie zuletzt in Nürnberg kassierten sie mehr als die „magischen“ 100 Punkte gegen sich.

Nach Coronafällen und Quarantäne für gleich fünf Spieler feierten die Stars mit sieben Mann einen sensationellen Erfolg in Itzehoe, danach gab es erwartbare Niederlagen gegen Rostock und in Nürnberg. Und nun in Karlsruhe.

Bei den Lions hielten die Gäste das erste Viertel offen - 27:31. Im zweiten Abschnitt war das Team von Felix Banobre ganz nah dran beim 41:42, ehe die Karlsruher bis zur Pause auf 53:45 davonzogen. Die Gastgeber bauten die Führung aus, kamen über ein 62:50 und 69:54 zu einem 81:70 nach Durchgang drei. Ein Vorsprung, den Bochum nicht mehr aufholen konnte.

Von Weihnachtspause ist bei den VfL Sparkassen-Stars keine Rede, es stehen nun vor dem Jahreswechsel noch drei ganz wichtige Partien an. Am Abend vor Heiligabend steigt in der Rundsporthalle das Derby gegen Abstiegskonkurrent Phoenix Hagen (19.30 Uhr). Die Hagener verloren am Samstag ihr Heimspiel gegen Tübingen mit 81:87 und sind punktgleich mit Bochum. Am zweiten Weihnachtstag spielen die Stars als Außenseiter in Trier (17 Uhr), ehe am 29. Dezember wieder in eigener Halle das Nachholspiel gegen einen weiteren Abstiegskonkurrenten, die Artland Dragons ansteht (18 Uhr).

Sparkassen Stars: Geske (11 Punkte), Green (22), Kamp (5), Hicks (15), Servera (7), Behr (4), Kameric (13), Joos (9), Rohwer (2), Vinson (6).

