Doppelpack für den VfL Bochum gegen Bayern München

Advent, Advent. Für den Lokalsport der WAZ Bochum ist das immer die Zeit, um jeden Tag ein besonderes Türchen aufzumachen. Jeden Tag stellen wir eine Sportlerin/einen Sportler und ihr/sein schönstes Tor vor. Heute: Daniel Oehlmann, Trainer des Fußball-Westfalenligisten Concordia Wiemelhausen.

„Ich war mein Leben lang Verteidiger und ehrlich gesagt nie der torgefährlichste – deswegen kann ich nicht mit vielen Toren dienen. Zwei besondere Treffer sind mir aber bis heute in Erinnerung geblieben. Das war bei einem U16-Hallenturnier in Lübbecke. Ich habe damals als Innenverteidiger beim VfL Bochum gespielt, und wir standen im Finale gegen den FC Bayern München. Die hatten Thomas Müller und Thomas Kraft im Kader, aber wir haben 2:0 gewonnen, und ich habe den Doppelschlag zum Sieg erzielt.

Schöne Jugendzeit beim VfL Bochum

Wie das bei Hallenturnieren so ist, kommt man als Abwehrspieler auch mal in die gefährlichen Zonen, und das konnte ich an diesem Tag nutzen. Wir haben schnell gespielt und den Bayern gezeigt, was wir können. Durch den Sieg haben wir uns dann noch für ein weiteres Turnier qualifiziert. Das war für uns damals schon etwas Besonderes, vor allem das Spiel gegen Bayern München. Sonst haben wir ja meistens nur gegen Mannschaften aus dem Westfalenverband gespielt. Generell war die Zeit in der VfL-Jugend schön, ich habe viel erlebt.“

Daniel Oehlmann 31) ist Trainer beim Westfalenligisten Concordia Wiemelhausen. Als Spieler wurde er bis zur U19 beim VfL Bochum ausgebildet, bevor der Innenverteidiger zur SG Wattenscheid 09 wechselte, wo er auch sein erstes Seniorenjahr absolvierte. Im Jahr 2009 zog es ihn zu Vorwärts Kornharpen, mit 24 Jahren beendete er nach einer Leisten-OP und wegen neuer beruflicher Herausforderungen 2012 seine aktive Karriere. Dem Fußball blieb er aber als Trainer treu.