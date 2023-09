Doch noch ein Neuer für Wattenscheid 09 – die Hintergründe

Wattenscheid. Wattenscheid 09 hatte sich am Ende des Transferfensters nicht verstärkt – und legt jetzt doch noch nach. Der Oberligist hatte eine Baustelle.

Die SG Wattenscheid 09 steht vor einer Englischen Woche: Nach dem Auswärtsspiel beim TuS Bövinghausen am Samstagabend (18.30 Uhr) geht es am Mittwochabend im Westfalenpokal zum SV Wanne 11, bevor am folgenden Sonntag die SpVgg Erkenschwick ins Lohrheidestadion kommt. Vor diesen Spielen hat sich der Oberligist noch einmal verstärkt: Nils da Costa Pereira ist jetzt ein Wattenscheider.

Der bislang vereinslose Linksverteidiger wurde bei Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen ausgebildet. Er war zuletzt für die SF Lotte aktiv. Er hat am Montagabend einen Vertrag unterschrieben und bereits seine erste Einheit mit der Mannschaft absolviert. Er soll mithelfen, die Lücke zu füllen, die der Abgang von Phil Britscho (zum nächsten Gegner Bövinghausen) hinterlassen hat.

Wattenscheid 09 hatte eine Baustelle hinten links

Der als Stammkraft eingeplante Yutaro Ichimura war bislang noch nicht die erhoffte Verstärkung. In der Vorbereitung plagte der Japaner sich mit Rückenproblemen. In der Oberliga reichte es nur zu zwei Kurzeinsätzen. Beim 0:0 in Brünninghausen stand Ichimura nicht im Kader.

Trainer Christian Britscho und Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo von der SG Wattenscheid 09. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Bislang verteidigten hinten links Marvin Schurig oder Eduard Renke. Hier wollten die Verantwortlichen nachbessern. Mit Nils da Costa Pereira bekommt Trainer Christian Britscho nun einen weiteren Kandidaten, der vor allem Tempo mitbringt. Sportvorstand Christian Pozo Y Tamayo sagt über den Neuzugang: „Wir haben Nils schon länger beobachtet und der Kontakt ist nie abgebrochen. Wir freuen uns, dass es nun also endlich geklappt hat und wir einen Spieler mit viel Dynamik für die linke Seite dazubekommen.“

42 Oberliga-Spiele in den vergangen zwei Jahren

Nach vier Jahren in der RWE-Jugend spielte da Costa Pereira im Seniorenbereich für die Spvg. Schonnebeck, den FC Brünninghausen, den ASC 09 Dortmund, den SV Straelen und zuletzt die SF Lotte. In den vergangenen zwei Jahren spielte er für den ASC und Lotte 42-mal in der Oberliga Westfalen, erzielte fünf Tore.

