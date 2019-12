DJK Wattenscheid verlässt nach 1:1 die Abstiegsplätze

Durch den Punktgewinn beim Tabellensechsten in Brackel überwintert die DJK Wattenscheid auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Wenn auch nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Viktoria Resse. „Mit dem Punkt können wir gut leben, auch wenn nicht alles Gold ist, was glänzt“, zeigte sich Trainer Manfred Behrendt zum Jahresfinale durchaus zufrieden.

Wattenscheid verschläft die erste Halbzeit

Den Gastgebern gehörte die erste Spielhälfte. Wattenscheid kam nicht richtig in die Zweikämpfe und ließ die letzte Ordnung vermissen. So fiel die Führung für Brackel nahezu zwangsläufig. Dennoch hatte Kamil Kokoschka noch vor der Pause die Möglichkeit zum Ausgleich, scheiterte jedoch am Torhüter.

Marvin Fahr belohnt die DJK für die Leistungssteigerung

Ein anderes Bild präsentierte sich den Zuschauern in Halbzeit zwei. Die DJK störte nun früher und konsequenter, Brackel bekam Probleme. Nach einer Kopfballablage von Rene Löhr war Marvin Fahr ebenfalls per Kopf zur Stelle und es hieß 1:1. Sogar die Führung wäre nun möglich gewesen, aber Rene Löhr, Ridvan Sari und Kamil Kokoschka fanden nicht die entscheidende Lücke. In der Schlussphase warf Brackel noch einmal alles nach vorne und die Wattenscheider hatten auch das Glück auf ihrer Seite, das Unentschieden über die Zeit zu bringen.

Die Fakten zum Spiel

DJK Wattenscheid: Slaby – J. Winschewski (55. Kaczmarek), Bazylin, Kaiser, Gruner – Wassi (88. Backes), Borin – R. Löhr – Sari (88. Wolf), Fahr (83. Mauroff), Kokoschka.

Tore: 1:0 (40.), 1:1 (61.) Fahr