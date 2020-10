Wattenscheid. Auswärts ist die DJK Wattenscheid in der Spur, jetzt soll der erste Heimsieg her. Der Landesligist empfängt Wanne 11. Ein Duell auf Augenhöhe.

Nach zwei Auswärtssiegen in der Landesliga möchte Trainer Manfred Behrendt am Sonntag gegen Wanne 11 (Anstoß 15.15 Uhr) endlich den ersten Heimerfolg feiern. „Das wäre eine tolle Sache“, so Behrendt, der sich und seine Elf der DJK Wattenscheid allerdings auf ein Duell auf Augenhöhe und auf ein Geduldsspiel einstellt.

Mit bisher erst vier Gegentoren stellt die letztjährige Schießbude der Landesliga momentan die beste Defensivabteilung der Liga. „Wir werden auch weiterhin unser Hauptaugenmerk auf die Defensive legen“, sieht Behrendt zwar keinen kompletten Paradigmenwechsel bei seinem Team, aber einen Wechsel weg vom Fußballspektakel hin zum ergebnisorientierten Fußball. Ganze Acht Tore bekamen die Zuschauer, die alle bisherigen fünf DJK-Spiele beobachtet haben, zu sehen.

DJK Wattenscheid-Trainer Behrendt beobachtet Wanne 11 im Pokal

Die Gäste aus Wanne nahm Behrendt am Mittwochabend beim 3:2-Pokalerfolg beim SC Castrop noch einmal persönlich in Augenschein, auch wenn er am Sonntag eine veränderte Anfangself erwartet. „Benkovic und Maiwald werden gegen uns sicherlich auflaufen“, erwartet er zumindest zwei auch in Bochum bestens bekannte Spieler wieder in der Startelf.

Behrendt selbst favorisiert nach dem Auswärtssieg in Hilbeck dagegen eher die Variante „never change a winning team“. Zwar hat Tobias Mauroff seine Gelbrot-Sperre abgesessen, doch dürfte für den Angreifer zunächst nur ein Platz auf der Bank warten. René Löhr trainiert zwar wieder mit, wird nach seiner Muskelverletzung aber erst nächste Woche wieder zum Kader stoßen.