DJK Wattenscheid im freien Fall: 0:4 beim FC Frohlinde

Wattenscheid. In der Fußball-Landesliga geht der freie Fall der DJK Wattenscheid weiter. Beim FC Frohlinde gab es ein 0:4. Die DJK ist nun Schlusslicht.

Auch beim FC Frohlinde konnte die DJK Wattenscheid den Negativtrend nicht stoppen. Mit 0:4 (0:2) hatte die Elf von Hasan Gören nach 90 Minuten das Nachsehen.

Damit gingen die letzten fünf Spiele der Wattenscheider in der Landesliga allesamt verloren. Mit lediglich drei Punkten auf der Habenseite klebt die DJK im Tabellenkeller fest.

Fast mehr als die sportliche Misserfolgsserie stand in dieser Woche die Personalie Paul Helfer im Mittelpunkt. „Eine konzentrierte Vorbereitung auf das Spiel war aufgrund der Unruhe im Verein auch aufgrund dieser Personalie kaum möglich“, berichtet Manfred Behrendt, Sportlicher Leiter der Wattenscheider: „Die Mannschaft ist total verunsichert.“

DJK Wattenscheid ist verunsichert

Diese Verunsicherung nutzten die Gastgeber nach noch nicht einmal fünf Minuten zum Führungstreffer. „Dabei hätten wir zuvor in Führung gehen können“, sah Trainer Hasan Gören die erste Tormöglichkeit auf Seiten seines Teams. Allerdings zielte Paul Korn knapp neben das Gehäuse.

Im direkten Gegenzug bejubelte Frohlinde stattdessen den Führungstreffer. Nach einer Standardsituation mussten die Wattenscheider nach gut einer halben Stunde Gegentreffer Nummer zwei hinnehmen. Die zweite Halbzeit begann für die DJK wie die ersten 45 Minuten – mit einem Nackenschlag und dem 0:3 nach einem individuellen Fehler in der Innenverteidigung.

Nach der sechsten Niederlage ist Wattenscheid nun Letzter

Von der Unsicherheit ließ sich dann auch noch Torhüter Leon Hawlitzky bei seinem Saisondebüt anstecken und Frohlinde machte den Endstand perfekt. „Wir dagegen waren nicht in der Lage, unsere Angriffe in letzter Konsequenz zu Ende zu spielen“, sah Gören sein Team zwar nicht so deutlich unterlegen, wie es das Ergebnis aussagt. Aber eben im Abschluss nicht erfolgreich.

Da die SG Welper beim DJK-Nachbarn Wattenscheid 08 einen Punkt holte, rutschte die Elf vom Stadtgarten nach der sechsten Saisonniederlage jetzt sogar ans Tabellenende der Landesliga ab.

DJK Wattenscheid: Hawlitzky – Beimborn, Wassi, Ngu, Backes – Borin, El Hamad – Gonschior (29. Oberc), El Lahib, Korn (66. Kaup) – Suchland (46. Kölsch).Tore: 1:0 (5.), 2:0 (30.), 3:0 (47.), 4:0 (62.).

